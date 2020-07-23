AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk'ten yeni balıkçı barınağı müjdesi
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AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk'ten yeni balıkçı barınağı müjdesi

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Keşap ilçesi ile Giresun arasına en az 200 balıkçı teknesi kapasiteli yeni bir balıkçı barınağı yapılacağı müjdesini verdi.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk'ten yeni balıkçı barınağı müjdesi
23.07.2020 15:15 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:19

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Keşap ilçesi ile Giresun arasına en az 200 balıkçı teknesi kapasiteli yeni bir balıkçı barınağı yapılacağı müjdesini verdi.

Milletvekili Öztürk, barınak için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun alınarak imar planının onaylanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderildiğini söyledi.

2021 yatırım programına alınması için son aşamaya gelen balıkçı barınağıyla ilgili bilgi veren AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, "Uzun bir zamandır üzerinde çalıştığımız balıkçı barınağıyla ilgili nihayet sona yaklaştık. Keşap ilçesi Güneyköy köyünde bulunan Uzuncakum mevkine yeni bir balıkçı barınağı kurulması çalışmaları devam etmektedir. ÇED raporu alındı. İmar Planının onaylanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderildi ve süreci takip etmekteyiz. Balıkçı barınağı 960 metre ana dalgakıran mendireğine,360 metre çekek yerine sahip en az 200 adet balıkçı teknesini barındıracak kapasitede olacaktır. Bu balıkçı barınağı aynı zamanda Giresun merkezdeki balıkçı barınaklarının da yükünü hafifletecektir" dedi.

Milletvekili Öztürk aynı zamanda Keşap ilçesi Tepeköy çekek yerinin de ıslah edilerek kum dolmasını önlemek amacıyla 120 metre kum tutucu mahmuz yapılması için etüt proje çalışmalarının yapıldığını söyledi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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