AK Parti Giresun 7. Olağan İl Kongresi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan "15 Temmuz darbe girişimiyle ilgimiz yok" açıklamasına ilişkin, "Madem 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında yoksanız, samimiyseniz bu konuda elebaşını Türkiye'ye teslim edin." dedi.

Canikli, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı, 19 Eylül Spor Salonunda gerçekleştirilen Giresun 7. Olağan İl Kongresinde, Türkiye'nin tarih yazmaya, yolunda yürümeye, yıldızlaşmaya, gücüne güç katmaya devam ettiğini söyledi.

CHP'den üç milletvekilinin istifa ettiğini anımsatan Canikli, CHP'nin iç işlerine karışmadıklarını ancak üç milletvekilinin istifa ederken yaptıkları açıklamaların önemli olduğunu dile getirdi.

Milletvekillerinin açıklamalarında, basın toplantılarında söylediklerinin, öyle yenilir, yutulur, üzerinden kolaylıkla geçilir olmadığını aktaran Canikli, şöyle konuştu:

"Bu yönüyle bizi ilgilendiriyor. CHP'den milletvekili istifa etsin, etmesin. Ama CHP milletvekillerinin, CHP'nin politikaları ve özellikle genel başkanları Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili söyledikleri gerçekten çok vahim. Mutlaka çok konuşulması gerekiyor, irdelenmesi, altının çizilmesi gerekiyor. Diyorlar ki, 'CHP terör batağına sağlanmıştır. Teröre destek veren bir siyasi partidir. 'Terör nerede CHP, Kılıçdaroğlu orada' diyorlar. Bunu biz söylemiyoruz, CHP milletvekilleri söylüyor. Teröre destek verdiğini söylüyorlar, terörün her türlüsüne. FETÖ'süne, DHKP/C'sine, PKK'sına, içerideki ve dışarıdaki tüm terör örgütlerine, terör unsurlarına, terörün uzantısı olan siyasi partiye destek verdiğini söylüyorlar. CHP milletvekilleri söylüyor."

Kendilerinin bunları bildiğine ve yıllardan beri de ifade ettiklerine vurgu yapan Canikli, "Ama kendi içerisinden çıkan milletvekillerinin, Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP'nin, terörle iç içe olduğunu, teröre her türlü desteği verdiğini, bu ülkenin bütünlüğünü tehdit eden, birliğini beraberliğini, bağımsızlığını hedef alan teröre destek verdiğini söylemeleri çok önemli bir olaydır. Bunu çok konuşmamız gerekiyor." diye konuştu.

Canikli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci söyledikleri de şu. 'CHP küresel güçlerin emrine girmiştir. Onların talimatıyla hareket ediyorlar' diyor. En az birincisi kadar tehlikeli. Düşünebiliyor musunuz, bu ülkenin birliği, bütünlüğü, özgürlüğü, gelişmesi için kurulmuş, onun yeminini etmiş bir siyasi parti hem teröre destek veriyor, hem de Türkiye'nin bu gücünden çok hazzetmeyen, küresel ölçekteki belirli çevre ve ülkelerin emrine girmiş. Onun talimatıyla hareket ediyor Kılıçdaroğlu ve partisi. Bunu söyleyen CHP'nin üç tane milletvekili. Bir ülke için bundan daha vahim bir olay olabilir mi?"

ABD'nin, PKK terör örgütünün Suriye kolu YPG/PYD terör örgütüne verdiği desteği eleştiren Canikli, "Ben ve arkadaşlarım, Cumhurbaşkanımız da sayısız kereler ABD'li muhataplarımıza Suriye'nin, PKK'nın Suriye kolu olan YPG/PYD terör örgütüne destek vermemeleri için defalarca taleplerde bulunduk. Buna rağmen hepsini tek tek tespit ettik ve saydık. ABD binlerce tır dolusu silah, mühimmatı, PKK terör örgütüne verdi. Bütün bunları belgeleriyle onlarla paylaştık. Bunları biliyoruz. Herkes biliyor. Bizimle dalga mı geçiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Canikli, Beyaz Saray'ın, 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasında ABD'nin olmadığı yönündeki açıklamasına da tepki göstererek, "Madem 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında yoksanız, samimiyseniz bu konuda elebaşını Türkiye'ye teslim edin. Biz kamyon dolusu belge gönderdik. Terör örgütü FETÖnün 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki ana güç olduğunu konusunda, onu belgeleyen bir kamyon belge gönderdik. Dolayısıyla bu anlamda CHP bu ülkenin güvenliği için, bu ülkenin bütünlüğü için, özellikle Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu CHP bir tehdittir. Ama rahat oldun Kılıçdaroğlu'nu bu göreve getirenlerin de sabrı taştı. Öyle anlaşılıyor." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise il kongrelerinde oluşan yönetimlerin AK Parti'yi 2023 ve 2024 seçimlerine taşıyacaklarını söyledi.

Dağ, 2023 seçimleri için daha iyi çalışılması gerektiğine işaret ederek, "Onun için 2023 ve 2024 seçimlerine bugüne kadar yaptığımız çalışmaların çok çok ötesinde, bir fersah, 3 fersah, 5 fersah daha fazla çalışmaya hazır mıyız, Giresunlu kardeşlerim. Bizler de, şöyle ön sırada oturanların her biri, bugün milletvekiliniz, genel başkan yardımcınız, bakanınız, sizin adınıza, sizin verdiğiniz reyle, destekle, sizin adınıza çalışan her bir kardeşiniz, her bir ağabeyiniz, ablanız sizden bir, üç, beş fersah, daha fazla çalışmaya da biz söz veriyoruz." dedi.

AK Parti Giresun Olağan İl Kongresi'ne, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın, Sabri Öztürk, AK Parti Artvin Milletvekili Ertunç Erkan Balta, AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, MHP Giresun İl Başkanı Ertuğrul Gazi Konal, belediye başkanları, davetliler ve delegeler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak