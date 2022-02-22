AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir "Akademi Buluşmaları"nda konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, büyük Türkiye hayalinden bahsedilirken, mutlaka "kadının beşeri sermayesinin" güçlendirilmesinin de konuşulması gerektiğini belirterek, "Bizim yaklaşık 1 yıldır yaptığımız çalışmalar, beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve büyük Türkiye hayaline adım adım gitme yönünde." dedi.

Keşir, Kadın Kolları Başkanlığı tarafından "kadın eksenli çalışmalar" temasıyla düzenlenen "Akademi Buluşmaları" toplantısında konuştu.

Politika oluşturmak ve uygulamak için yola çıkan siyasi partileri besleyen en önemli kanallardan birisinin akademideki çalışmalar olduğunu vurgulayan Keşir, politika oluştururken, toplumu doğru okumanın, doğru veriyi elde etmenin, iyi bir analitik düşünceyle, iyi bir eylem planı hazırlamanın ve uygulamanın son derece önemli olduğunu söyledi.

Ak Parti Kadın Kollarının, kadın politikası konusunda kuruluşundan itibaren farklı çalışmalar yaptığını, kadın politikası oluşturma yönünde bir geleneklerinin bulunduğunu belirten Keşir, "Çünkü şu an AK Parti Kadın Kollarının 5,5 milyon üyesi var ve beraberinde il, ilçe ve mahalle örgütlenmelerinde yaklaşık 560 bini aşan aktif siyaset yapanı var sahada, böyle bir örgütüz." diye konuştu.

Öncelikli konularının, kadına karşı şiddetle mücadele olduğunu dile getiren Keşir, 2002'deki seçim beyannamelerinde, özellikle töre ve namus cinayetleri başta olmak üzere kadına yönelik şiddetle, kadın yoksulluğuyla mücadele edeceklerini deklare ettiklerini aktardı. Keşir, bugüne kadar yaptıkları her şeyi, tesadüfen değil, 2002'den bu yana koydukları yol haritası üzerinden inşa ettiklerini vurguladı.

Ayşe Keşir, "Politikacılar ve akademisyenler olarak büyük Türkiye hayalinden bahsedilirken, mutlaka 'kadının beşeri sermayesinin' güçlendirilmesi de konuşulmalı. Yaklaşık 1 yıldır yaptığımız çalışmalar, beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve büyük Türkiye hayaline adım adım gitme yönünde." ifadesini kullandı.

Göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları çalışmalara değinen Keşir, kadınlara yönelik 81 ilde düzenledikleri buluşmalar ve projeleri anlattı. Kadın Buluşmaları kapsamında da 51 ilde program yaptıklarını aktaran Keşir, toplantılara illere göre ortalama en az 500 kadının katılım sağladığını bildirdi.

AK Parti'li Keşir, ziyaret ettiği illerde çok farklı hikayeler dinlediklerini hatırlatarak, "Bizim işte bu hikayeleri çoğaltmamız lazım, mikro kredilerle, teşviklerle... Beşeri sermayeyi güçlendiren ve üretimi de artıran bana göre önemli faktörlerden biri bu olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı milletvekillerinin, üniversite dekanlarının ve akademisyenlerin katıldığı toplantının basına kapalı kısmında, kalkınma, beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve nüfus politikaları, temel haklar, kadın ve çocuk hakları, eğitim ve sağlık politikaları gibi konular ele alınacak.