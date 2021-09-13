AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile görüştü

AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile görüştü

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Serdar Umurzakov ile görüştü.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Serdar Umurzakov ile görüştü.

Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki Özbekistan Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanlığında, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Serdar Umurzakov ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Özbekistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Kurtulmuş'a, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Afif Demirkıran ile Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar da eşlik etti.

AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 21 bin 352 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 21 bin 352 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 546 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 352 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 546 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 352 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi yaşamını yitirdi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kışlası'nda incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kışlası'nda incelemelerde bulundu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Uğur İbrahim Altay Süleyman Soylu
Magazin Mehmet Erdem Göksel Kylie Jenner
Spor Yemek Tarifleri
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 14:14:56. #1.12#