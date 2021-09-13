AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile görüştü

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Serdar Umurzakov ile görüştü.

Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki Özbekistan Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanlığında, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Serdar Umurzakov ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Özbekistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Kurtulmuş'a, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Afif Demirkıran ile Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar da eşlik etti.