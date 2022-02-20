KİLİS (İHA) - - AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, STK'lar ile bir araya geldi

KİLİS - AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Kilis'te Sivil Toplum Örgütü temsilcileri ile bir araya geldiğinde yaptığı açıklamada, "İhracat yapacak, istihdamını attıracak, alın teriyle kazandığı dolarlar üzerinden de Türkiye'nin dolar ihtiyacını karşılayacak. Yani ele güne avuç açarak, Türkiye dışarda dolar, dilenen ülke asla bir daha olmayacaktır" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Bir dizi programa katılmak için geldiği Kentte, Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri ile bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş'ın Sivil Toplum Örgütü Temsilcilerine kısa hitabından sonra bir konuşma yapan, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Bütün Kilislilere Suriyeli mültecileri yaptığından dolayı teşekkür ettiğini ifade ederek, "Kolay değil, 11 yıldır hemen karşı tarafta nerede ise herşeyimiz aynı olan, Suriye halkının önemli bir kısmını büyük bir zulüm içerisinde yaşamasına Kilis seyirci kalmamış, oradan kopup gelen Suriyeli kardeşlerimize burada ev sahipliği yapmış, yarım ekmeği varsa bölüşmüş, temiz yarım suyu varsa bölüşmüş, burada Kilisliler, Suriye'den gelen kardeşlerimize tam manasıyla Ensar olmuştur. Hani şehirlere isim veriyoruz ya, Kilis'e de bir unvan verilecekse. Kilis'in adının Ensar şehir olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Türkiye'nin üreteceğini yatırım yapacağını vurgulayan Kurtulmuş, "İhracat yapacak, istihdamını attıracak, alın teriyle kazandığı dolarlar üzerinden de Türkiye'nin dolar ihtiyacını a karşılayacak. Yani ele güne avuç açarak, Türkiye dışarda dolar, dilenen ülke asla bir daha olmayacaktır. Yani bir daha İMF gibi kuruluşlarının kapısına giderek, Türkiye kendi bağımsızlığını riske eden bir takım ekonomik reçeteler peşinde asla koşmayacaktır. Biz üreteceğiz, milletimizin gücüne güveniyoruz. Türkiye'nin her alanda çok büyük potansiyeli var" dedi.

İşadamlarına çağrıda bulunan Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü, "işadamlarımızın çalışan emekçi kardeşlerimizin hakkını gözetmesi ve hakkını vermesi lazımdır. Yani beraber kalkınacaksak, büyük ülke olarak mücadele edeceksek, önce halel alın terinin hakkının hukukunun korunması gerekiyor. Herkesin elindeki en iyi imkanı kullanarak, işçilerimizin, emekçilerimizin hakkını gözetmesi gerekir" dedi.

Kurtulmuş'un programına AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nur Korkmaz eşlek etti.