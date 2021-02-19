AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenleri andı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenleri andı Açıklaması

19.02.2021 20:19 | Son Güncelleme: 19.02.2021 20:22
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenleri andı Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, geçen sene Almanya'nın Hanau kentinde düzenlenen ırkçı saldırıda hayatını kaybedenleri andı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, geçen sene Almanya'nın Hanau kentinde düzenlenen ırkçı saldırıda hayatını kaybedenleri andı.

Kurtulmuş, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz sene Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleşen ırkçı saldırıda hayatını kaybedenleri saygıyla anıyorum. Avrupa'yı zehirleyen, İslam düşmanlığı ve Türkiye karşıtlığı üzerinden sürdürülen ırkçı siyasetin her zaman karşısında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Fuat Oktay Meral Akşener Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Onur Akay Oğuzhan Koç İrem Derici
Spor Can Bartu Erol Bulut Aykut Kocaman Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Pkk Terör İzmir Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenleri andı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 20:24:43. #1.16#
title