AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Bizim bir başka ülkenin toprağında gözümüz yok"

22.02.2020 19:04 | Son Güncelleme: 22.02.2020 19:20

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bizim bir başka ülkenin toprağında gözümüz yok. Bizim toprağımız bize yeter ama hemen yanı başımızda farklı bir yapılanma, bizi ileride daha büyük sıkıntılara sokacak birtakım yapılanmalara da müsaade edemeyiz." dedi.

Yılmaz, partisinin Şanlıurfa'nın Bozova Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda düzenlenen ilçe kongresinde, şölen havasında bir kongreye şahit olduklarını söyledi.

Başka partilerin il kongrelerinde, bazı partilerin genel kongrelerinde göremedikleri kalabalığı, coşkuyu görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Yılmaz, "AK Parti her şeyden önce bir millet hareketidir. Millete sırtını dayamış, milletle birlikte doğmuş büyümüş, milletle birlikte çeşitli saldırı ve komploları göğüslemiş, milletle birlikte ülkede büyük değişimlere, büyük reformlara liderlik yapmış bir partidir. AK Parti milletin partisidir. AK Parti geçmişle geleceği buluşturan partidir." diye konuştu.

Yılmaz, geçen yıllarda çukur hadiselerinden 17-25 Aralık'a, 15 Temmuz'dan birtakım girişimlere kadar birçok badireler atlatıldığını, DEAŞ, PKK, FETÖ gibi terör örgütlerinin aynı anda saldırılarına maruz kalındığını ifade etti.

Türkiye'nin artık daha bağımsız hareket eden bir ülke olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Birileri buna alışık değil. Türkiye'nin bağımsız hareket etmesine alışık olmadıkları için bu zorlarına gidiyor. Cumhurbaşkanımızın şahsında hükümetimiz, Türkiye bir bütün olarak kendi duruşunu, çok daha güçlü bir şekilde uluslararası alanda yansıtıyor ve bundan rahatsızlık duyuyorlar. İstedikleri kadar rahatsız olsunlar. Biz milletimizin menfaati neyse onu yapmaya devam edeceğiz. Komşumuz Suriye rejimine bakın adeta etnik bir temizlik yapmaya çalışıyor. Kendi ülkesinde yüz binlerce insanı katleden ve milyonlarca insanı ülkenin dışında sürgün hayatı yaşamaya zorlayan bir rejim. Buna karşı hiçbir ülkenin sesi çıkmazken bir taraftan milyonlarca insanı evinde ağırlıyor diğer taraftan da Suriye'nin güvenliği için daha doğru bir siyasi oluşumun sağlanması için gayret harcıyoruz. Bizim bir başka ülkenin toprağında gözümüz yok. Bizim toprağımız bize yeter ama hemen yanı başımızda farklı bir yapılanma, bizi ileride daha büyük sıkıntılara sokacak birtakım yapılanmalara da müsaade edemeyiz."

"Ekonomide yeniden büyüme dönemine giriyoruz"

Cevdet Yılmaz, sosyal politikalarda devrim yaptıklarını, demokraside büyük adımlar attıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Onların arkalarındaki güçleri hepimiz biliyoruz. Bütün bu badireleri atlatırken çok köklü reformlara imza attık. Son 17 yılda ekonomide büyük dönüşüm yaptık. 2020 yılında inşallah ekonomide yeniden bir büyüme dönemine giriyoruz. AK Parti döneminde birçok tabu, birçok yasak ortadan kalktı. Milletvekilimiz az önce Kürtçe bir şeyler söyledi eski dönem olsa çıkışta herhalde bir polis çağırır ifadesini alırdı. Şimdi çok şükür böyle bir Türkiye yok. Biz hiçbir zaman ırkçı olmadık, bundan sonra da olmayacağız inşallah. Hepimiz bir milletiz, kimliklerin hepsine saygı duyarız ama kimlik siyaseti yapmayız. Bizi bölmeye, parçalamaya, gücümüzü kırmaya çalışanlara da hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz."

Tek listeyle gidilen kongrede mevcut başkan Süleyman Deveci güven tazeledi.

Kongreye, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Gülender Açanal, Mehmet Kasım Gülpınar, Halil Özcan, İbrahim Halil Yıldız, Ahmet Akay ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ve Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy da katıldı.

Kaynak: AA