AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, muhtarlar ve mahalle başkanlarıyla buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Adapazarı ilçesinde mahalle muhtarları ve başkanları istişare toplantılarına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Adapazarı ilçesinde mahalle muhtarları ve başkanları istişare toplantılarına katıldı.

Adapazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir dizi ziyaret gerçekleştirdiği Adapazarı'nın 84 mahallesini temsilen muhtarlar ve mahalle başkanlarının katıldığı istişare toplantılarında Yavuz, gelen talep ve önerileri dinledi.

Yavuz, muhtarların ve mahalle başkanlarının kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, "Çünkü hizmetlere ivme kazandırıyorlar, şehrimizin daha da güzelleşmesine vesile oluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'yu şeffaf çalışmaları dolayısıyla tebrik eden Yavuz, "Biz siyasetimizi adalet ve hakkaniyet üzerine temellendiriyoruz ve sürekli sahadayız. Acil ihtiyaçlara öncelik tanıyarak, daha önce hiç görülmemiş yatırımları şehrimize kazandırmayı sürdürmenin gayretindeyiz." ifadesini kullandı.

Yavuz, makamların ikbal için değil, hizmete araç olsun diye bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bizim yarınımızla ilgili şahsi ikbal kaygımız hiçbir zaman olmadı, yine olmayacak. Kim ne söylerse söylesin, hangi manşeti atarsa atsın, gizli kapılar ardında ne hesabın peşine düşerse düşsün, doğrularımızdan şaşmadan, inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz."

Işıksu'nun ev sahipliğindeki toplantılara, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İlçe Başkanı Erol Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ziya Cevherli, Adapazarı Belediye Başkan yardımcıları Hilmi Kızılcık ve Yusuf Özden, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, AK Parti il ve ilçe teşkilatları mensupları, meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle başkanları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek