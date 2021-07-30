AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, muhtarlar ve mahalle başkanlarıyla buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, muhtarlar ve mahalle başkanlarıyla buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, muhtarlar ve mahalle başkanlarıyla buluştu
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Adapazarı ilçesinde mahalle muhtarları ve başkanları istişare toplantılarına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Adapazarı ilçesinde mahalle muhtarları ve başkanları istişare toplantılarına katıldı.

Adapazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir dizi ziyaret gerçekleştirdiği Adapazarı'nın 84 mahallesini temsilen muhtarlar ve mahalle başkanlarının katıldığı istişare toplantılarında Yavuz, gelen talep ve önerileri dinledi.

Yavuz, muhtarların ve mahalle başkanlarının kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, "Çünkü hizmetlere ivme kazandırıyorlar, şehrimizin daha da güzelleşmesine vesile oluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'yu şeffaf çalışmaları dolayısıyla tebrik eden Yavuz, "Biz siyasetimizi adalet ve hakkaniyet üzerine temellendiriyoruz ve sürekli sahadayız. Acil ihtiyaçlara öncelik tanıyarak, daha önce hiç görülmemiş yatırımları şehrimize kazandırmayı sürdürmenin gayretindeyiz." ifadesini kullandı.

Yavuz, makamların ikbal için değil, hizmete araç olsun diye bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bizim yarınımızla ilgili şahsi ikbal kaygımız hiçbir zaman olmadı, yine olmayacak. Kim ne söylerse söylesin, hangi manşeti atarsa atsın, gizli kapılar ardında ne hesabın peşine düşerse düşsün, doğrularımızdan şaşmadan, inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz."

Işıksu'nun ev sahipliğindeki toplantılara, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İlçe Başkanı Erol Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ziya Cevherli, Adapazarı Belediye Başkan yardımcıları Hilmi Kızılcık ve Yusuf Özden, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, AK Parti il ve ilçe teşkilatları mensupları, meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle başkanları katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, muhtarlar ve mahalle başkanlarıyla buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, muhtarlar ve mahalle başkanlarıyla buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, muhtarlar ve mahalle başkanlarıyla buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

Adana, Kilis, Kütahya ve Köyceğiz'deki orman yangınları kontrol altına alındı
Adana, Kilis, Kütahya ve Köyceğiz'deki orman yangınları kontrol altına alındı
Polatlı'da kışla içinde yangın çıkartmaya çalışan zanlının konutu terk etmemesine karar verildi
Polatlı'da kışla içinde yangın çıkartmaya çalışan zanlının konutu terk etmemesine karar verildi
Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar çıkardı iddiası! Pedagogların karakola gelmesi bekleniyor
Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar çıkardı iddiası! Pedagogların karakola gelmesi bekleniyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Bilgiç Mustafa Şentop Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Düm Tek Tek Aleyna Tilki Bülent Serttaş
Spor Mete Gazoz Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, muhtarlar ve mahalle başkanlarıyla buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 12:52:16. #1.15#

title