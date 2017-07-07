AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş: "Adalet sokakta aranmaz"



ELAZIĞ - Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'yi kargaşaya sokacak çevrelere pirim vermemesi gerektiğini ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı adetin sokakta aranmayacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, AK Parti 6. Bölge İl Başkanları ile birlikte Elazığ'a geldi. Harput Mahallesinde yer alan Harput Kalesi, ve Buzluk Mağarasına gezen Ataş'a, il başkanlarının yanı sıra AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut da eşlik etti. Ataş, gezi sonrasından açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde devam eden adalet yürüyüşü hakkında açıklamalarda bulunan Ataş, "Bu yürüyüş ile yapılmak istenen ülkemizin en hassas noktalarını tahrik ederek acaba oradan nemalanabilir miyizdir. Bu yürüyüşe Türkiye'nin muhtelif taraflarından grupları katarak 15 Temmuzda milletin sokaklara indiği gibi bende bütün kesimleri sokaklara indirip bir kargaşa meydana getirebilir miyim kahramanlığını yapmaya soyundular. Kendilerine ne kadar terör örgütü temsilcisi veya terör örgütüne destek veren kişiler, şahsiyetler varsa onlar gelip destek vermeye çalıştı" dedi.

Adalet yürüyüşünün son iki gününe kadar HDP'nin pek gözükmediğini aktaran Ataş, "Yürüyüş İstanbul'a yaklaşmaya başlayınca HDP'nin milletvekilleri de koştura koştura bu yürüyüşe destek verdiklerine şahit oluyoruz. İstanbul'a gelindiği zaman acaba bir gezi olaylarının tezgahını yapabilir miyiz ve yeni bir gezi kalkışması gibi bir kalkışma yapabilir miyiz diye plan yapılmaktadır. Ama milletimiz gezi olaylarını ve 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşadı. Bunlara asla pirim vermeyecektir. Adalet aramak isteyenlerin adaleti arayacakları yer bellidir. İşinize geldiği konularda yargı bağımsız olsun diye feryat edeceksiniz, işinize gelmeyen konularda da yargının karşısına geçip adalet isteyeceksiniz. Adalet sokaklarda aranmaz adaletin tesis edileceği yer bellidir ve oda TBMM'dir" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'yi bir kargaşaya sokacak çevrelere pirim vermemesi gerektiğini ifade eden Ataş, "İnşallah kazasız belasız bu yürüyüşlerini tamamlarlar ve Türk adaletine güvenirler. Türkiye'de bağımsız yargı vardır. Hak noktasında kim ne suç işlemişse cezasını çekmesine razı olmasını temenni ediyoruz. Hiç kimsenin işlediği suçtan dolayı cezasız kalmamasını temennimizdir. Ama ana muhalefet partisi lideri konumunda olan bir kişi bu anlamda insanları her ölçüde örnek olma zorunluluğu vardır. Adalet ararken sokaklarda insanları 4, 5 saat yollarda perişan etmek adalet değildir" şeklinde konuştu.