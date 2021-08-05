AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kilis'te toplum merkezi açtı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kilis'te toplum merkezi açtı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kilis'te toplum merkezi açtı
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kilis Belediyesi Kuveyt Toplum Merkezinin açılışına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kilis Belediyesi Kuveyt Toplum Merkezinin açılışına katıldı.

Özhaseki'nin yanı sıra Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis milletvekilleri Ahmet Salih Dal, Mustafa Hilmi Dülger ve AK Parti İl Başkanı Murat Karataş'ın da yer aldığı açılış töreninde konuşan Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, kente yeni bir eser daha kazandırmanın sevinci içerisinde olduğunu söyledi.

Merkez sayesinde semtin çehresinin değiştirdiğini ifade eden Ramazan, şöyle konuştu:

"Kuveyt fonu desteğiyle projelendirilip inşa edilen merkezimizde, UNISEF iş birliğinde yürütülen proje kapsamında çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine ve sosyal hayatlarına yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. Bunun yanı sıra merkezimizde semtimizin hizmetine sunulmuş, erkek ve kadın bölümüyle ayrı olmak üzere bir taziye evimiz bulunmaktadır. Ayrıca bu bölgede kadınların sosyal hayata ve istihdama kazandırılmaları amacıyla merkezimizde 62 kadın hemşehrimiz çalışmaktadır. Şehrimizin gelişmesi ve kalkınması adına gençlerimizin ve kadınlarımızın geleceğe emin adımlarla ilerleyebilmesi için bu tür projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Konuşmanın ardından Özhaseki ve beraberindekiler, açılışını yaptıkları merkezde incelemede bulundu, el sanatları sergisini gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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