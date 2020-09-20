AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin Elbistan İlçe Kongresi'nde konuştu...
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin Elbistan İlçe Kongresi'nde konuştu...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "AK Parti'yi bugünlere getiren fedakar, çalışkan teşkilatıdır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin Elbistan İlçe Kongresi'nde konuştu...
20.09.2020 19:55 | Son Güncelleme: 20.09.2020 19:59

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "AK Parti'yi bugünlere getiren fedakar, çalışkan teşkilatıdır. Bu teşkilatımızın sarsılmaz azmidir." dedi.

Bir düğün salonunun bahçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen kongrede tek listeyle gidilen seçimlerde ilçe başkanlığı görevine Ahmet Tıraş getirildi.

Kongreye telekonferans yöntemiyle katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, kongrenin coşkulu bir kalabalık ile gerçekleştirilmesini herkes gibi kendisinin de arzuladığını ancak pandemi nedeniyle bu durumun mümkün olmadığını söyledi.

Koronavirüsten etkilenmemek için mesafelerin bir süre daha korunması gerektiğine işaret eden Ünal, "İnşallah hem bireysel olarak aldığımız sıkı tedbirler ile hem devletimizin yüzbinlerce sağlık çalışanıyla verdiği büyük mücadele ile bu salgını kötü bir hatıra olarak tarihin derinliklerine göndermeye yakınız." dedi.

Ünal, AK Parti olarak verdikleri mücadelenin bir millet aşkı hikayesi olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Milletimizin dualarında yoğrulmuş, milletimizin müreffeh geleceğini kendine şiar edinmiş bir hareketin mensuplarıyız. Bizler bu hareketin neferleri olarak, yorulmak yılmak bilmeden kapı kapı dolaşıp, vatandaşlarımızla gönül bağımızı güçlendirerek çalışıyor, gelecek nesillerimizin bizden razı olması için çabalıyoruz. AK Parti'yi bu günlere getiren fedakar, çalışkan teşkilatıdır. Bu teşkilatımızın sarsılmaz azmidir. Geçtiğimiz 18 yılda vesayetin türlü operasyonlarına rağmen hiçbir zaman yılmayan iradesine sahip çıkan, emeğini muhafaza eden teşkilatlarımız, partimizin vizyonunu misyonunu vatandaşımıza en iyi bir şekilde aktarabilmiş, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a destek ve arka çıkmış, AK Partiyi girdiği bütün seçimlerde birinci parti yapan destansı başarıya imza atmıştır."

Kongreye, AK Parti Kahramanmaraş İl Koordinatörü Muhammed Abdullah Özer, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ve Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker de katıldı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Ali Öztürk
Ali Öztürk
AA Editörü

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