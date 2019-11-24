24.11.2019 07:16 | Son Güncelleme: 24.11.2019 07:18

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, kirvelik yaptı

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından "Sünnet Şöleni" programı düzenlendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya;

"Kirvelik geleneğine sahip çıkacağız"

"Dünya'da susuzlukla, açlıkla kıvranan 152 milyon çocuk var"

"Bütün çocuklarımızın yüzünü güldürmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

VAN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, Edremit Belediyesince organize edilen "Sünnet Şöleni" etkinliğinde kirvelik yaptı.

Van merkez Edremit Belediyesi tarafından Nur Tatar Kapalı Spor Salonu'nda toplu "Sünnet Şöleni" programı düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya'nın yanı sıra, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, STK temsilcileri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

"Kirvelik geleneğine sahip çıkacağız"

Programda bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, çocukların özel gününe şahitlik edeceklerini belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, "Burada çok güzel bir gelenek olan kirvelik geleneğine sahip çıkacağız. Çocuklarımızın kirvesi olacağız İnşallah. Evladımız bizim için çok kıymetlidir. Doğan evlatlarımız bizim için bir umut, geleceğe dair yeni bir hayat, yeni bir güç demektir. Bize yaşama sevinci, yaşama coşkusu veren 20 milyon evladımız bizim çocuklarımız, öyle görüyoruz. Evlatlarımız evlerimizin bereketi, gözümüzün nuru, gönlünüzün de aslında sürurudur. Biz de AK Parti olarak kurulduğumuz günden bu yana, sosyal devlet anlayışıyla evlatlarımız için çalışıyoruz. Merkeze insanı koyduk ama doğumdan ölüme kadar bir çocuğun aslında ana rahmine düştüğü andan itibaren onun için ne yapılması gerekiyorsa sosyal devlet olarak onu yapıyoruz" dedi.

"Bütün çocuklarımızın yüzünü güldürmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Çocukların yüzlerini güldürmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Kaya, "Biz AK Parti'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla da çocuklarımızın yüzündeki tebessümün kaynağı olmak için yola çıkmış bir hareketiz. Bugün Edremit Belediyemiz de bu anlayışla bu sünnet şölenini sosyal belediyecilik anlayışı ile gerçekleştiriyor. İnşallah bütün çalışmalarımız da bu yönde çocuklarımızın yüzünü güldürmek için aslında çocuk gülerse biliyoruz ki dünya güler. Bütün çocuklarımızın yüzünü güldürmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Susuzlukla, açlıkla kıvranan 152 milyon çocuk var"

Dünyada susuzluk ve açlıkla kıvranan 152 milyon çocuğun olduğuna dikkat çeken Kaya, "Bugün dünyanın dört bir tarafında zulümler yaşanıyor. Dünyanın dört bir yanındaki çocuklar eşit şartlara sahip değil. Bugün dünyada yaklaşık 152 milyon çocuğun en büyük hayali oyuncak ya da yeni bir kıyafet değil. Bugün dünyada 152 milyon çocuğun en büyük hayali temiz içecek su ve bir parça kuru ekmeğe ulaşmak. Yani susuzlukla, açlıkla kıvranan 152 milyon çocuk var. Bu çocukların da bizim üzerimizde hakkı var. Onlar için de büyük ve güçlü Türkiye'yi kurmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Sünnet şölenin hayırlara vesile olmasını dileyen AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise, sünnetin Peygamber Efendimizin şiarı olduğuna dikkat çekti. AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da, AK Parti belediyelerinin çok güzel hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek, değişen ve gelişen kentte birçok sosyal etkinlik yapıldığını dile getirdi.

"123 çocuğu sünnet ettik"

Sosyal belediyeciliğin bir örneğini olarak Edremit'te geleneksel hale getirecekleri sünnet şöleni programını gerçekleştirdiklerini ifade eden Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise, "2 ay önce duyurduğumuz ve ara tatilin final programına denk getirdiğimiz bu programda, 173 çocuğumuz bize müracaat etti. Bunların bugün itibariyle halihazırda 123 çocuğu sünnet ettik. Bugün de onlar için unutulmaz bir hale getirerek kirveleriyle tanıştıracağız. Bundan sonra gelenek ve göreneklerimizde büyük yeri olan kirvelik müessesesini kurmuş olacağız" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından halk oyunu gösterisiyle devam eden etkinlik, sünnet çocuklarının hediyelerinin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Kaynak: İHA