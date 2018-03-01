AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, 28 Şubat sürecine ilişkin, "O zamandaki devlet anlayışı millete tepeden bakan bir devlet anlayışıydı." dedi.

Kavakcı, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kara Leke 28 Şubat" panelinde yaptığı konuşmada, 1980 darbesi ve öncesindeki akılla, 28 Şubat'ı yöneten aklın aynı olduğunu belirterek, dönemin devlet anlayışını eleştirdi.

Kavakçı, "O zamandaki devlet anlayışı millete tepeden bakan bir devlet anlayışıydı. 1980 darbesinde olduğu gibi 'sağcı' der, 'solcu' der, sizler gibi gençleri birbirine düşürür, yeterince kan akıtılınca mecburen el koyardı. Dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren şöyle söylemişti. 'Sağcı ve solcu iki taraftan da cezalandırdık.' Hapse girdiklerinde hepsi eşit muamele görüyordu anlayışı. Eşit miktarda işkence..." ifadesini kullandı.

28 Şubat sürecine nasıl gelindiğini anlatan Kavakcı, "1980 darbesinden biraz ileriye geldiğimizde yine aynı zihniyetin bir tezahürü 28 Şubat'ta karşımıza çıkıyor." diye konuştu.

Ravza Kavakçı, şöyle devam etti:

"Seçilmiş bir hükümet Necmettin Erbakan'ın başbakan olduğu hükümet istifaya zorlanıyor ama kolay değil. Nasıl zorlanıyor? Önce haberler çıkartılmaya başlanıyor. Önce dedikodu başlıyor. O zamanın Türkiyesinde medya en büyük güçlerden bir tanesi. Yavaş yavaş saha hazırlanıyor. Böyle bir algı oluşturuluyor. Her mücadelede her iktidarın gücünü korumak istemesinde korku politikaları vardır. Eğer milletin iradesine göre hareket etmiyorsanız, birdenbire özellikle inançlı vatandaşlara karşı bir kampanya başlıyor. Sadece inançlı vatandaşlara değil, inancı dolasıyla belirli bir hayat tarzını benimsemiş olanlara, etnik kimliği farklı olanlara, o dönemdeki devlet babanın anlayışına göre ideal vatandaş olmayanlara. Çünkü devlet baba bize bir kalıp çizmiş. O kalıba uyuyorsak uyuyoruz, sığıyorsak sığıyoruz, sığmazsak yokuz. O kalıba bizi sığdırmak için zaman zaman kolumuz bacağımız kırılabilir. Mühim olan devletin devamıdır, vatandaşın hiçbir kıymeti yoktur."

Kavakcı, 28 Şubat'ta oyunlar sahnelendiğine işaret ederek, "Tiyatro aktörleri televizyon ekranlarında belirir. Korku üretilir. O zaman Türkiye güçsüz bir Türkiye'dir. O zaman 'Türkiye' dediğinizde, uluslararasında 'Türkiye mi? O neresi ki?' der. O zaman bu kadar düşmanımız da yoktur ve sevenimiz de yoktur. Kimsenin Türkiye umurunda değildir."diye konuştu.

Seçilmiş hükümetin istifaya zorlandığı süreçte Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) kararlarının sadece tavsiye niteliğinde olduğuna belirten Kavakcı, "O zamanın Türkiyesinde terör de problemdi. PKK binlerce, on binlerce can almıştır. O dönemin Türkiyesinde ekonomi berbattır. Herhangi bir dedikodu olduğunda, siyasetçiler arasında bir tatsızlık ve ters bakış olunca ekonomi altüst olur. O dönemin Türkiyesinde insan hakları yoktur. İnsanın bir kıymeti yoktur. O dönemin Türkiyesinde siyasi istikrarsızlık vardır. Birkaç aylık hükümetler vardır. Ona rağmen o zamanın Türkiyesinde Milli Güvenlik Kurulu bir numaralı tehdit olarak neyi anons eder? İrtica." ifadesini kullandı.

Programa, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Başkan Yardımcısı Sultan Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, diğer davetliler ve vatandaşlar katıldı.