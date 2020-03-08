AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz'den CHP'li Özkoç'a gönderme
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz'den CHP'li Özkoç'a gönderme - Haberler
Cumhuriyet Halk Partisi, Vedat Demiröz, AK Parti, Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz'den CHP'li Özkoç'a gönderme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekenin Meclise geldiğini belirtti.

08.03.2020 15:59 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:59
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz'den CHP'li Özkoç'a gönderme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekenin Meclise geldiğini belirtti.


AK Parti Kars Merkez İlçe Başkanlığı'nın 7'nci kongresine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, muhalefete göndermelerde bulundu.


CHP'li Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekenin Meclise geldiğini ifade eden Demiröz, "TBMM'de dokunulmazlık vardı ya ağızlarına ne geliyorsa söyleyebiliyorlar. Liderimize, genel başkanımıza dil uzatabiliyorlar. Senin dokunulmazlığın var diye millete hakaret hakkın mı var. Sana biz dünyada dersini veririz. Büyük Millet Meclisi'nde de dersini veririz. Fezleke geliyor şimdi göreceksiniz" dedi.


AK Parti Merkez İlçe Bakanlığı 7'nci Olağan Kongresi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kongre Salonu'nda yapıldı. Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, 65. Dönem UDH Bakanı MKYK Üyesi Ahmet Arslan, Tarım Orman Köy İşleri Komisyon Başkanı Prof. Dr Yunus Kılıç, 24-25. Dönem Kilis Milletvekili Reşit Polat, İl Başkanı Adem Çalkın ve çok sayıda partili katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın slayt görüntüsüyle gönderdiği mesaj katılımcılara izletildi.


Slayt gösterisinin ardından söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Vesayet odaklarıyla büyük mücadele yapıldı. Basınla yapıldı, askeri güçlerle yapıldı. Sermayeyle yapıldı. ve Türkiye'deki en büyük tehlikelerden birisi olan oligarşi bürokrasi ile yapıldı. Mücadele devam ediyor mu? Ediyor. Bu vesayet odakları bir bir geride bırakıldı. Türkiye tam bağımsız bir ülke olarak kendisi sistem değişikliği bile yaptı. Ama neler yaptılar. Kapatma davası açtılar. Hamdolsun başaramadılar. Daha sonra MİT tırlarına müdahale ettiler. Gezi olayları hazırladılar ve en sonunda maalesef 15 Temmuz'da insanımıza kendi silahlarımızı çevirerek darbe teşebbüsünde bulundular. Daha sonra mali darbe yapmaya çalıştılar. Bunları yaparken bunun arkasında hem dış güçler, hem de onun içerideki yandaşları vardı. Dış güçler hiç sıkıntıya girmiyorlardı. Öyle bir muhalefet vardı başımızda, maalesef onlara hiç fırsat bırakmadı. Her yapılan doğru işe mutlak suretle yanlış diye karşı duruyor. Ama bizim insanlarımız da bazen yanılgıya düşüyor. Onların peşinden giden oluyor" dedi.


Demiröz, "Bu millet bunu çok yakından gördü. Tehlikeyi de gördü. İstanbul'da da gördü, Ankara'da da gördü, İzmir'de de gördü ve bundan sonra sandıkta milli irade bunlara gerekli dersi verecektir. TBMM'de dokunulmazlık vardı ya ağızlarına ne geliyorsa söyleyebiliyorlar. Liderimize, genel başkanımıza dil uzatabiliyorlar. Senin dokunulmazlığın var diye millete hakaret hakkın mı var. Sana biz dünyada dersini veririz. Büyük Millet Meclisi'nde de dersini veririz. Fezleke geliyor şimdi göreceksiniz" şeklinde konuştu. - KARS

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haberler
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik Haberler
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haberler
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Süper Lig ekibi, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı Haberler
Süper Lig ekibi, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı
Erdoğan'dan göçmen krizine ilişkin Yunanistan'a dikkat çeken çağrı Haberler
Erdoğan'dan göçmen krizine ilişkin Yunanistan'a dikkat çeken çağrı
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haberler
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Donald Trump Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz Sadi Konuk Emine Bulut
Spor Falcao Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Kadın Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz'den CHP'li Özkoç'a gönderme - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 16:54:33. #1.14#