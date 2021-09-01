AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Marmaris'teki yangında ölen gencin ailesini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Marmaris'teki yangında ölen gencin ailesini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Marmaris'teki yangında ölen gencin ailesini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında söndürme ekiplerine su taşırken alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesine ziyarette bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında söndürme ekiplerine su taşırken alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesine ziyarette bulundu.

Dağ, beraberindeki AK Parti MKYK üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İl Başkanı Kadem Mete, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve bazı partililerle Köyceğiz ilçesi Sazak Mahallesi'nde yaşayan Akdemir ailesini ziyaret etti.

Baba Ali Akdemir ile bir süre sohbet eden Dağ, üzüntüsünü dile getirdi ve aileye başsağlığı diledi.

Ali Akdemir de Dağ ve beraberindekilere ziyaretleri için teşekkür etti.

Daha sonra yangından etkilenen mahalle sakinleriyle bir araya gelen Dağ, vatandaşlarla sohbet etti ve iletilen talepleri dinleyip not aldı.

Dağ, burada yaptığı konuşmada, devletin tüm imkanlarıyla yangında vatandaşının yanında olduğunu söyledi.

Evlerin, yapıların ve hayvanların yandığı bir süreç yaşandığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bölgeyi afet bölgesi ilan ettiğini belirten Dağ, yanan bölgelerde ilgili bakanlıkların tüm birimleriyle hasar tespitini bitirdiğini ifade etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki 29 Temmuz'da çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma yürüten ekibe su taşıdıktan sonra bölgeden ayrılmaya çalışırken kaza yapınca alevlerin arasında kalan 25 yaşındaki Şahin Akdemir hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

2 gündür her yerde aranan gencin cansız bedeni barajın tahliye havuzunda bulundu
2 gündür her yerde aranan gencin cansız bedeni barajın tahliye havuzunda bulundu

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Emine Erdoğan Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Düm Tek Tek Gülben Ergen Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Mesut Özil Şenol Güneş Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Marmaris'teki yangında ölen gencin ailesini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 17:45:57. #1.15#

title