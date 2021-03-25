AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, AR-GE ve Eğitim Başkanlığı görevini Mustafa Şen'e devretti

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığına getirilen Hamza Dağ, AR-GE ve Eğitim Başkanlığı görevini Mustafa Şen'e devretti.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığına getirilen Hamza Dağ, AR-GE ve Eğitim Başkanlığı görevini Mustafa Şen'e devretti.

AK Parti'nin dünkü 7. Olağan Büyük Kongresi'nin ardından yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında, daha önce AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Hamza Dağ, Tanıtım ve Medya Başkanlığına getirildi.

Hamza Dağ, AR-GE ve Eğitim Başkanlığı görevini Mustafa Şen'e devretti. Parti genel merkezinde düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Dağ, 20 senelik parti sürecinin 19 senesini iktidar olarak geçiren AK Parti'nin dün, "güven ve istikrar" sloganlı 7. Olağan Kongresi'ni ihtişamlı ve coşkulu bir şekilde gerçekleştirdiğini söyledi.

Kongre sonucunda partiyi 2023 hedeflerine götürecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin belirlendiğini hatırlatan Dağ, şöyle devam etti:

"Artık kongre sürecini geride bırakıp bu kadrolarla hızlı bir şekilde 2023 hedeflerine ve 2023 seçimlerine doğru yola revan olacağız. AK Parti, 2023 seçimlerine giderken bugüne kadar 15 seçimde nasıl birinci parti olmuşsa milletimiz AK Parti'ye teveccühünü göstermişse yine milletimizin teveccühüyle 2023 seçimlerinde de ipi göğüsleyen parti olacaktır."

AR-GE Başkanlığı'nın adının yapılan tüzük değişikliğiyle AR-GE ve Eğitim Başkanlığı olarak düzenlendiğini, kendisinin de yaklaşık 4 yıldır bu görevi ifa ettiğini belirten Dağ, bu süreçte bayrağı biraz daha yukarıya çıkarmaya çalıştıklarını kaydetti. Dağ, "Bundan sonra da strateji üzerine hep beyin yormuş, kamuoyu çalışması işinin içinde olmuş Mustafa Şen, bıraktığımız yerden bu bayrağı çok daha ötelere götürecektir." dedi.

Dağ, kamuoyu araştırmalarının yapıldığı ve stratejileri ortaya koyan en önemli birimlerden biri olan AR-GE'nin aynı zamanda siyaset akademisi gibi faaliyetleri de yerine getirdiğini vurguladı.

Mustafa Şen de dün itibariyle AR-GE ve Eğitim Başkanlığı görevine getirildiğini belirterek, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Daha önce veri analiz çalışmalarında yer aldığını ifade eden Şen, bayrağı Hamza Dağ'ın elinden almanın kendisi için mutluluk ve onur kaynağı olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık