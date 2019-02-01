AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay: "Birleşmiş Milletler'in Bu İşin İçine Girmesi...

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay: "Birleşmiş Milletler'in bu işin içine girmesi Türkiye'nin gireceği kararla söz konusu olacaktır"

-"Suudi Arabistan'ın şuana kadar sergilemiş olduğu tutumdan bir umut yok. Suudi Arabistan adaletin tahakkuk etmesi noktasında pek de yardımcı olmuyor"

ANKARA - BM Özel Raportörü Callamard, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ile görüştü. Görüşme sonra Yasin Aktay basın mensuplarına açıklama yaptı.

Kaynak: İHA