AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay: "Birleşmiş Milletler'in Bu İşin İçine Girmesi...
AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay: "Birleşmiş Milletler'in bu işin içine girmesi Türkiye'nin gireceği kararla söz konusu olacaktır" -"Suudi Arabistan'ın şuana kadar sergilemiş olduğu tutumdan bir umut yok.
AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay: "Birleşmiş Milletler'in bu işin içine girmesi Türkiye'nin gireceği kararla söz konusu olacaktır"
-"Suudi Arabistan'ın şuana kadar sergilemiş olduğu tutumdan bir umut yok. Suudi Arabistan adaletin tahakkuk etmesi noktasında pek de yardımcı olmuyor"
ANKARA - BM Özel Raportörü Callamard, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ile görüştü. Görüşme sonra Yasin Aktay basın mensuplarına açıklama yaptı.
Kaynak: İHA