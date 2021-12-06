AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İnönülüler hemşehri buluşmasına katıldı

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İnönü Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneğinin öncülük ettiği, İnönü ilçesine bağlı dernekler, köy muhtarları, ilçe ve mahalle sakinlerinin yer aldığı hemşehri buluşmasına katıldı.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir'de yaşayan İnönülüler ve Orhangazi Mahallesi sakinleriyle bir araya geldiklerini bildirdi.

İlçe ve mahalle sakinlerinin talepleri ve sorunları dinlendiklerini aktaran Günay, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın sorularına cevap verdik. Gündeme gelen konular daha çok yerel sorunlar oldu. Bizlere iletilen konularla ilgili neler yapıldığı, hangi aşamada olduğu tarafımdan, Belediye Başkanımız ve İl Başkanımız tarafından bilgi verildi. Bizler her zaman sahada vatandaşlarımızla birlikteyiz. Karşılıklı iletişimin çok önemli olduğuna inanıyor ve Kovid-19 salgınına ilişkin kısıtlamaların kalkması sonrası yüz yüze toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Programa katılan hemşerilerimize, muhtarlarımıza ve Dereyalak, Erenköy, Dutluca, Esnemez dernek başkanlarımıza, AK Parti İnönü İlçe Başkanımız Gökhan Aydın ve MHP İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal'a teşekkür ederim."

Etkinlikte, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır ve Odunpazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yasin Sarı hazır bulundu.