AK Partili eski vekil Öztürk, kumarhanedeki görüntüleriyle ilgili konuştu

19.11.2019 10:30 | Son Güncelleme: 19.11.2019 11:04

AK Parti eski Muğla Milletvekili Nihat Öztürk'ün kumarhanede çekildiği görüntüleri sosyal medyada olay oldu. Gürcistan'ın Batum kentinde çekildiği iddia edilen görüntü sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında birinci sırada yer aldı. Görüntüyü paylaşan sosyal medya kullanıcıları sert tepki gösterdi. Görüntülerin yayılması üzerine açıklama yapan Öztürk, "Bana hazırlanan kumpastır. Bu klasik bir FETÖ taktiğidir" şeklinde konuştu.

BATUM'DA ÇEKİLDİ İDDİASI

Nihat Öztürk'ün Karadeniz gezisi sırasında Gürcistan'a geçtiği ve Batum kentindeki bir kumarhanede görüntülerin çekildiği iddia edildi.

Videonun 28'inci saniyesinde AK Partili Nihat Öztürk'ün yanına gelen kişinin de, AK Partili Ozan Balcı olduğu ileri sürüldü. Nihat Öztürk'ün AK Parti Muğla il Başkanlığı döneminde, Ozan Balcı da Öztürk'ün yardımcılığını yapıyordu.

ÖZTÜRK AÇIKLAMA YAPTI

Öztürk, Batum'daki görüntüleriyle ilgili Odatv'ye açıklama yaptı.

Bunun AK Parti'de özellikle teşkilatlarda parti içi muhalefetin bir oyunu olduğunu dile getiren Öztürk şunları söyledi:

Bu parti içi muhalefetin bana hazırladığı bir kumpastır. Bu klasik bir FETÖ taktiğidir. Geçen yıl gerçekleşen bu olayın videosu bizleri ve partimizi yıpratmak için genel merkeze de gönderilmişti. AK Parti'yi yıpratmak isteyen FETÖ'cü zihniyet bir kez daha hortlamıştır. İnsanların yatak odalarına kadar girerek görüntülerini çekip servis eden zihniyet bu gün Batum'da ortaya çıkmıştır.

"KAHVE İÇMEYE DAVET EDİLDİK"

Kumarhanede makine başındaki görüntülerini ise kahve içmeye davet edildiğimizde makine başında olan biri yer verdi. Kahve içmek için oraya oturdum. Orada oyun oynamıyor ekrana bakıyorum" şeklinde açıklayan Öztürk, Batum olayını ise şu sözlerle açıkladı:

Geçen yıl arkadaşlarla Karadeniz gezisine gittiğimizde kaldığımız otelde gerçekleşen bir olay. Arkadaşlar lobide "birlikte bir kahve içelim" dediler oturduk içtik hepsi bu kadar. Ondan sonra ayrıldık. Parti içi muhalefetin tamamen masumane bir olayı servis etmesi FETÖ'cülerin kullandığı bir yöntem olarak karşımıza çıktı. Geçen yıl gerçekleşen bu olayın bugün gündeme gelmesi de son derece manidardır. Parti içi muhalefetin bu kirli tezgahı er geç ayaklarına dolanacaktır.

SOSYAL MEDYADA TREND OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntüye ise sosyal medyada büyük tepki geldi. #Kumaravarmilleteyok etiketiyle paylaşım yapan kullanıcılar, tepkilerini sert mesajlarla dile getirdi.