AK Parti Esenler 7. Olağan İlçe Kongresi

AK Parti Esenler 7. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

AK Parti Esenler 7. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

Esenler'deki 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde yapılan kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, AK Parti'nin büyük bir davanın adresi olduğunu söyledi.

Akbaşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 46 yıldır kendi toprağımız olan, Kıbrıs'ın toprağı olan Maraş'ta. Maraş'ın ziyaretine ve 37 yıl önce istiklalini bağımsızlığını ilan eden KKTC'nin kutlamalarına katılmak üzere oradalar. 28 yıl sonra Azerbaycan Karabağ'da Allahu ekber sesi yükseliyorsa, Kıbrıs'ta 46 yıldır yapılamayanlar yapılıyorsa bunun arkasında Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti var." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da 18 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde büyük hayalleri gerçeğe dönüştürdüklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanının yol arkadaşları olarak konulan hedefleri gerçekleştirdiklerini söyleyen Şenocak, "Bizim için asıl önemli olan çalışmaktır. Bizim üzerimize düşen vazife, elimizden geleni yapmaktır. Allah rızası için işimizi en iyi şekilde yapanlardan olacağız. İnşallah bugünden daha fazla çalışarak Allah'ın izniyle 2023'te yeni Türkiye'nin yeni Başkanı olarak tekraren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapacağız." diye konuştu.

Kongrede, divan heyeti belirlendikten sonra gündem, faaliyet, gelir-gider ve hesap raporları okunarak ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Gelecek dönem için tahmini bütçe raporu delegelere aktarılıp oylandıktan sonra mevcut başkan Umut Özkan'ın aday olduğu tek listeyle seçime gidildi.

Kongreye, AK Parti İstanbul Milletvekilleri İffet Polat, Emine Sare Aydın, Hasan Turan, Abdullah Güler, Nevzat Şatıroğlu, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara