AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'den AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'a ziyaret - Haberler
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AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'den AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'a ziyaret

AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'den AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'a ziyaret
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, nezaket ziyaretleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar'ı ziyaret etti.

ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, nezaket ziyaretleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar'ı ziyaret etti.

Öz, beraberindeki partililerle AA Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek kurumun bölge müdürü Bekar ve çalışanlarla sohbet etti.

Sivil toplum kuruluşlarına aralıklarla nezaket ziyaretinde bulunduklarını belirten Öz, bu çerçevede ziyaret ettikleri Anadolu Ajansı'nın yurt içi ve yurt dışında başarılı çalışmalar yaptığını söyledi.

Öz, bir asrı aşkın süre önce kurulan milli haber ajansı AA'nın kuruluş yıllarında milli mücadeleye de büyük destek verdiğini ifade etti

Bekar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın yurt içi ve yurt dışındaki çalışmaları hakkında Öz'e bilgi verdi.

Ziyaret sonunda Bekar, Öz'e AA'nın bir asırlık önemli olaylardan derlenerek hazırladığı "100 Yıllık" ile "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" adlı kitaplarını armağan etti.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'den AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'a ziyaret

AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'den AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'a ziyaret

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri

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