AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Tıraş'tan duble yol açıklaması
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AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Tıraş'tan duble yol açıklaması

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Tıraş'tan duble yol açıklaması
Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, 8 Eylül 2021 tarihinde yapım ihalesine çıkılacak Elbistan-Malatya duble karayolunun tamamlanmasıyla kent ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, 8 Eylül 2021 tarihinde yapım ihalesine çıkılacak Elbistan-Malatya duble karayolunun tamamlanmasıyla kent ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Tıraş, gazetecilere, bölge halkının yapılmasını istediği Elbistan Malatya bağlantı yolunun tamamlanmasıyla kentin lojistik üssü haline dönüşeceğini ifade etti.

Çalışmalara destek veren AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'a teşekkür eden Tıraş, şöyle konuştu:

"Elbistan Malatya karayolunun duble yol yapılmasıyla birlikte Elbistan'ın artık ulaşımla ilgili sıkıntısı kalmayacak. 8 Eylül 2021 tarihinde yapılacak ihale sonucunda Afşin Erçene'den başlamak üzere Malatya Darıca'ya kadar yaklaşık 50 kilometrelik yol, yeniden inşa edilecek. Yol üzerinde bir de köprü inşa edilecek. Yolun tamamlanmasıyla birlikte Elbistan, Doğu Karadeniz, Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan kent haline gelecek. Bu da kent ekonomisine artı olarak yansıyacaktır."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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