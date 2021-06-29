AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü
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AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "Aşılama oranının en fazla olduğu il olan Edirnemiz ile gurur duyuyoruz.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "Aşılama oranının en fazla olduğu il olan Edirnemiz ile gurur duyuyoruz. Bu gururu Sayın Bakanımızla da paylaştım. Bütün Hemşehrilerime göstermiş oldukları bilinç ve hassasiyet için minnettarım" dedi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, TBMM'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü. Aksal, Edirne ile aşılama konusunda gurur duyduğunu belirterek, "Aşılama oranının en fazla olduğu il olan Edirnemiz ile gurur duyuyoruz. Bu gururu Sayın Bakanımızla da paylaştım. Bütün Hemşehrilerime göstermiş oldukları bilinç ve hassasiyet için minnettarım. Bu bilinç ile hayatımızı olumsuz yönde etkileyen, sadece ülkemizde değil bütün dünyada ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak her yönüyle olumsuzluk oluşturan pandemiden en kısa zamanda kurtulmayı hedefliyoruz" dedi.

Edirne'de sağlık alanında devam eden projeler ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile istişarelerde bulunduklarını belirten Aksal, "Her ilimizde olduğu gibi Edirnemizde de yatırımlarımız Bakanlığımızın ve ilgili kurum kuruluşların desteği ile her geçen gün büyüyor. İktidarımız sürecince sağlık sektörüne verilen önemi artık hepimiz biliyoruz. Pandemi sürecinde de bunun örneklerini bizzat yaşadık. Gerek Şehir Hastaneleri olsun, gerekse dünyanın ülkemizin bir ucunda ihtiyacı olan her vatandaşımıza hizmet veren ambulans uçaklarımız olsun ülke olarak sağlık sektöründe birçok ülkeden fazlasıyla ilerideyiz. Millete hizmet yolunda atılan her adımı, konulan her taşı desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

(Ahmet Umur Öztürk/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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