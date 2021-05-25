AK Parti Edirne İl Başkanı İba, davayı kazanan belediye personelinin işe geri alınması gerektiğini belirtti

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Enez Belediyesinde iş akitleri feshedildiği için açtıkları davada işe iade kararı verilen 11 çalışanın yeniden işe alınması gerektiğini belirtti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Enez Belediyesinde iş akitleri feshedildiği için açtıkları davada işe iade kararı verilen 11 çalışanın yeniden işe alınması gerektiğini belirtti.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, Enez'de 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanlığını CHP'li aday Özkan Günenç'in kazanmasının ardından işten çıkarılan 11 çalışanın açtıkları davadan işe iade kararı çıktığını belirtti.

Belediye Başkanı Günenç'i, alınan kararı uygulamaya davet ettiğini ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Enez'de başlayan mahkeme sürecinde işçi arkadaşlarımız işe iade davasını kazandığı halde, CHP'li Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, itiraz etmiş ve davanın devamı istinaf mahkemesinde görülmüştür. Bu süre içerisinde işçi arkadaşlarımız ve aileleri mağdur edilmiştir. Hepsinin üzüntüsünü ayrı ayrı paylaştığımı burada vurgulamak isterim.

Hukuk mücadelesini sürdüren işçiler istinaf mahkemesindeki davayı da kazanmıştır. Aynı zamanda sendika üyesi olan işçi arkadaşlarımızın işe iade yazısı, sendika avukatları tarafından Enez Belediye Başkanlığına iletilmiştir. Öncelikle, ikinci kez davayı kazanan işçi arkadaşlarımızı tebrik ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Enez Belediye Başkanı Sayın Özkan Gönenç'i adaletin uygulanmasına davet ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı