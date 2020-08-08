AK Parti Edirne İl Başkanı İba: "AK Parti'nin ilçe kongreleri kaldığı yerden devam ediyor"
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AK Parti Edirne İl Başkanı İba: "AK Parti'nin ilçe kongreleri kaldığı yerden devam ediyor"

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen AK Parti'nin ilçe kongreleri kaldığı yerden devam ettiğini bildirdi.

AK Parti Edirne İl Başkanı İba:
08.08.2020 16:19 | Son Güncelleme: 08.08.2020 16:22

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen AK Parti'nin ilçe kongreleri kaldığı yerden devam ettiğini bildirdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, 4 Eylül Cuma günü Süloğlu ve Havsa ilçeleri kongrelerinin başlayacağını belirtti.

Kongrelerin hayırlı olmasını dileyen İba, "Milletimizin bizden beklentilerini biliyoruz ve sorumluluğumuzun ağırlığının farkındayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde söyleyecek çok sözümüz, yapacak çok işimiz var. Bu süreçte kongrelerimiz bakanlığımızın tavsiyeleri doğrultusunda her türlü tedbirler alınarak yapılacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin ilçe kongreleri kaldığı yerden devam ettiğini aktaran İba, şunları kaydetti:

"Ateş, öksürük, kronik hastalığı olanlar ile 65 yaş üstü delegelerden, zorunlu olmadıkça kongreye katılmamaları istenecek. Salonlara, yaşlı ve çocuklar davet edilmeyecek. Kongreler öncelikle açık alanda, yoksa açılan pencereleri olan salonlarda gerçekleştirilecek. Kongrede kullanılacak tüm ekipman ve alanlar dezenfekte edilecek. Lavabo, tuvalet gibi alanlar katılımcılara kapalı olacak. Kongreye gelenler, salonda tıbbi maske takacak ve maskeyi belli aralıklarla değiştirecek. Giriş ve çıkışlar ayrı planlanacak. Katılımcılara kolonya ve dezenfektan dağıtılacak, görevliler, salonlara girişte ateş ölçümü yapacak. Alana giriş ve çıkışlar farklı yönlerden yapılacak. İlçe kongrelerinden tokalaşmak ve sarılmak da yasak olacak. Salonlarda oturma yerleri, koltuklar arasında en az 90 santimetre mesafe olacak şekilde ayarlanacak. Konuşmacılar, konuşma süresini kısa tutacak. Oy kabinlerinin içinde ve dışında dezenfektan bulundurulacak. Kongrelerde kapalı paket kumanya verilecek, toplu yemek yenmeyecek."

İba, Eylül ayı sonuna kadar ilçe kongrelerini tamamlamayı planladıklarını belirtti.

Kaynak: AA

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