AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Mercan, hayatını kaybetti - Haberler
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AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Mercan, hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel
AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Mercan, hayatını kaybetti

AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı ve iş insanı Mustafa Mercan (52), kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

EDİRNE (DHA) - AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı ve iş insanı Mustafa Mercan (52), kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 3 aydır karaciğer kanseri tedavisi gören ve sağlık durumu ağırlaşan AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Mustafa Mercan, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası iş insanı Mustafa Mercan'ın ölümü, siyaset ve iş dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.Mustafa Mercan, 2014'te AK Parti'den Keşan belediye başkanı adayı, 2015'te de milletvekili adayı olmuştu. Mercan'ın cenazesi, bugün Keşan ilçesindeki Hersekzade Ahmet Paşa Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verilecek.


AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Mercan, hayatını kaybetti

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