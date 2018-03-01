AK Parti Denizli Milletvekili Tin: "28 Şubat Süreci Bu Ülkeyi 20 - 30 Yıl Geriye Götürmüştür"

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, 28 Şubat olmasaydı, bugün Türkiye'nin 2023 hedeflerine çoktan ulaşmış olacağını kaydetti.

Milletvekili Tin, 28 Şubat'ın yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, yol açtığı kayıplar yıllar içerisinde daha çok hissedilen o süreçte MÜSİAD Denizli Şubesi Başkanı olduğunu hatırlattı.

Refahyol hükümetinin Başbakanı rahmetli Necmettin Erbakan'ın başkanlığında hem piyasa ekonomisi hem de sanayi alanında çok iyi gelişmelerin yaşandığını aktaran Tin, şunları ifade etti:

"Milli sanayi hamlesi kapsamında çok büyük projeler, atılım ve kalkınma hamleleri başlamıştı. İşte tam da bu dönemde dış mihraklar, içerideki maşaları aracılığıyla yerli üretimin önünü tıkamak için, vatansever işadamlarını 'Yeşil Sermaye' olarak tanımlayarak, devre dışı bırakmak adına harekete geçtiler. Sürekli, din eksenli üretilmiş sahte argümanlarla hükümete saldırdılar. Hükümetin itibarını bitirmeye yönelik her türlü adımı attılar. Finalde de devletin tüm kurumlarını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin seçilmiş hükümetine karşı itaatsizliğe sevk ettiler.

Sonunda kısa vadeli de olsa maalesef amaçlarına ulaştılar. Milli ekonomi hamlesini durdurmayı başardılar. MÜSİAD Denizli Şubemize baskın yaptılar, üyelerimiz üzerinde psikolojik baskı uyguladılar. Birçok vatansever işadamı o dönemde ya işini kaybetti ya da yıllar süren krizlerle boğuşmak zorunda bırakıldı. Biz de MÜSİAD Genel Başkanımız ve üst düzey yöneticilerle birlikte şube başkanları olarak Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılandık."

Türkiye'nin 28 Şubat süreciyle geleceğine suikast yapıldığını ifade eden Tin, "O dönem oyunlarla engellenen vatanseverler bugün şükürler olsun iktidardadır. 28 Şubat'ın hedef aldığı zihniyet bugün milli helikopterini, milli insansız hava aracını, milli silahını üretmiş ve üretmeye devam edecektir." dedi.

Allah bir daha o acı günleri göstermesin, vatanımızı, toprağımızı, bayrağımızı düşman çizmesinden, düşman senaryosundan, kara planlarından korusun. 28 Şubat süreci bu ülkeyi 20 - 30 yıl geriye götürmüştür. Bu ülkeyi ekonomik anlamda batırmıştır, siyasi anlamda, sanayi anlamında ve iş dünyasında insanların geleceğine hayallerine, heveslerine gem vurmuştur. Eğer 28 Şubat olmasaydı, bugün Türkiye 2023 hedeflerine çoktan ulaşmıştı. 15 yıllık AK Parti iktidarı ile birlikte Türkiye'de Allah'a şükür çok şeyler değişti. Artık bugün onların ucuz oyunlarına, kara planlarına, tehditlerine boyun eğmeyen bir millet var, bir iktidar var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle artık eskisi gibi koalisyon krizleri, ekonomik krizler, Allah'ın izniyle bu ülkede bir daha yaşanmayacaktır." ifadelerini kullandı.