AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, kentteki okulların yüz yüze eğitime hazır olduğunu söyledi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, kentteki okulların yüz yüze eğitime hazır olduğunu söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'yi ziyaret eden Milletvekili Tin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı hazırlıklarına ilişkin bilgi aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başladığı ilk günden beri hayli zor şartlar altında eğitim öğretim faaliyetleri yürütüldüğünü dile getiren Tin, yüz yüze eğitimin kıymetinin bu dönemde daha iyi anlaşıldığını ifade etti.

Eğitimin kesintisiz, kaliteli ve nitelikli olabilmesi için yüz yüze eğitim verilmesi gerektiğinin altını çizen Tin, şunları söyledi:

"Gerekli tedbirlerin alınarak bunun sağlandığını gördük. Salgın dönemi içinde yüz yüze eğitim sırasında öğretmen ve öğrencilerin tedbirlerden vazgeçmediğine hep birlikte tanık olduk. Eğitim öğretim faaliyetinin başlamasına çok az bir süre kaldı. Uzaktan eğitim tecrübesi elbette değerli ancak örgün eğitimin yerini tutmayacağı da aşikar. Eğitimin kesintisiz devamı konusunda çalışmalar yapılıyor. Denizli'de de okullarımız yüz yüze eğitime hazır."

İl Milli Eğitim Müdürü Ekici de 797 okulda, 14 bin 834 öğretmen ve 183 bin 757 öğrenci ile yüz yüze eğitime yönelik tüm hazırlıkları tamamlandıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu