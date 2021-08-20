AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, kentteki okulların yüz yüze eğitime hazır olduğunu söyledi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, kentteki okulların yüz yüze eğitime hazır olduğunu söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'yi ziyaret eden Milletvekili Tin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı hazırlıklarına ilişkin bilgi aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başladığı ilk günden beri hayli zor şartlar altında eğitim öğretim faaliyetleri yürütüldüğünü dile getiren Tin, yüz yüze eğitimin kıymetinin bu dönemde daha iyi anlaşıldığını ifade etti.

Eğitimin kesintisiz, kaliteli ve nitelikli olabilmesi için yüz yüze eğitim verilmesi gerektiğinin altını çizen Tin, şunları söyledi:

"Gerekli tedbirlerin alınarak bunun sağlandığını gördük. Salgın dönemi içinde yüz yüze eğitim sırasında öğretmen ve öğrencilerin tedbirlerden vazgeçmediğine hep birlikte tanık olduk. Eğitim öğretim faaliyetinin başlamasına çok az bir süre kaldı. Uzaktan eğitim tecrübesi elbette değerli ancak örgün eğitimin yerini tutmayacağı da aşikar. Eğitimin kesintisiz devamı konusunda çalışmalar yapılıyor. Denizli'de de okullarımız yüz yüze eğitime hazır."

İl Milli Eğitim Müdürü Ekici de 797 okulda, 14 bin 834 öğretmen ve 183 bin 757 öğrenci ile yüz yüze eğitime yönelik tüm hazırlıkları tamamlandıklarını kaydetti.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti
AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti
AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti
AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cimilli İbo Hande Erçel Demet Özdemir
Spor Ali Koç Mert Günok Mesut Özil Fatih Terim Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 16:00:49. #1.14#

title