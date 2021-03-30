AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin'den OSB'ye ziyaret
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AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin'den OSB'ye ziyaret

Anadolu Ajansı / Kadir Demir - Haberler | Güncel

AK Parti Milletvekili Şahin Tin, Denizli Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren fabrikalara ziyarette bulundu.

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AK Parti Milletvekili Şahin Tin, Denizli Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren fabrikalara ziyarette bulundu.

OSB'deki bir tekstil fabrikasında incelemelerde bulunan Tin, gücünü üretimden alan Denizli sanayisinin her türlü zorluğun üstesinden gelecek azim ve kararlılığa sahip olduğunu belirtti.

Üreten, elini taşın altına koyan sanayici ve girişimcilerin her zaman yanında olmaya gayret gösterdiklerini dile getiren Tin, "Denizli tekstil kenti. Sanayicilerimizin emekleriyle ilmek ilmek dokuduğu, ürettiği ürünler sayesinde kentimiz hem ihracatını artırıyor, hem de istihdam konusunda kendine yeten bir görünüme kavuşuyor. Denizli ürettiği marka değeri yüksek ürünler sayesinde dünya piyasalarında güçlü devlerle yarışır konuma ulaştı. Dünyanın neresine giderseniz gidin Denizli markalı ürünleri görmek mümkün." ifadelerini kullandı.

Kentten yapılan ihracatın 3,5 milyar dolar civarında olduğunu vurgulayan Şahin Tin, Denizlili iş adamlarının tüm dünyayı etkisi altına alan salgına rağmen üretime devam ettiklerini aktardı.

Sanayicilerin salgının oluşturduğu etkiyi en az düzeye indirmek ve yaşanan süreci fırsata çevirmek gayesiyle kendine yeni yollar belirlediğini vurgulayan Tin, "Türkiye ekonomisine her dönemde olduğu gibi yine salgın döneminde en büyük katkıyı Denizli sağladı. Bizler de sektörün sıkıntı ve taleplerine hiçbir zaman kulaklarımızı tıkamadık, kayıtsız kalmadık." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin'den OSB'ye ziyaret
AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin'den OSB'ye ziyaret
AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin'den OSB'ye ziyaret
AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin'den OSB'ye ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Demir

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