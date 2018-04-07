AK Parti Denizli 6. Olağan İl Kongresi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz ana muhalefet, biz istediği başarıyı kendinde hatayı seçmende arayan bir parti değiliz. Biz istediği sonuç sandıktan çıkmayınca vatandaşı suçlayan, vatandaşı aşağılayan bir siyasi hareket de değiliz. Biz göbeğini kaşıyanların bir araya geldiği parti hiç değiliz." dedi.

Erdoğan, partisinin Hasan Güngör Spor Salonu'nda düzenlenen Denizli 6. Olağan İl Kongresinde, 9 ay sonra bu kentte olmaktan, hasretle kendisini bağırlarına basan Denizlili kardeşleriyle bir araya gelmekten çok memnun olduğunu söyledi.

Denizli'den önce Aydın'a gittiğini anımsatan Erdoğan, Denizli'de salon dışının olduğu gibi Aydın'da salonun içi ve dışının tıklım tıklım olduğunu belirtti.

Salondaki ve dışarıdaki büyük coşku ve heyecanın 2019'daki seçimler öncesi büyük bir umut verdiğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sizin bu sevdanız bize cesaret, özgüven ve mücadele azmi veriyor. Ben bugün gerçekten çok farklı bir Denizli görüyorum. Ben bugün kabına sığmayan, heyecan dolu bir Denizli görüyorum. Ben bugün burada 16 Nisan'daki ataleti üzerinden söküp atmış bir Denizli görüyorum. İnşallah Denizli teşkilatımız 2019'a kadar tempoyu daha da artıracaktır. Artık metal yorgunluğu yok, yeniden diriliş hamlesi var. Şu salondaki azim ve kararlılıktan bir an bile taviz vermeden 2019 seçimlerine hazırlanmamız gerekiyor. 16 Nisan halk oylamasında Denizli'de elde ettiğimiz sonuç, yolumuzun uzun, yükümüzün de ağır olduğunu gösteriyor. 2019'daki tüm seçimlerde ben Denizli'nin tarihine, misyonuna, kendine yakışanı yapacağına inanıyorum."

"Biz ehli tevazu olacağız"

Erdoğan, Denizli'de her zaman rekorlar beklediklerini dile getirerek daha çok çalışacaklarını ve kendilerini Denizlililere daha iyi anlatacaklarını aktardı.

Gururun kendilerine yakışmadığını aktaran Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz ehli tevazu olacağız. İnsanlara mütevazi bir şekilde yaklaşacağız. Her şeyden önce ne olursak olalım, biz insanız. Onun için de gurur Rabb'imize aittir. Bize ne kibir, ne gurur, haşa. Mütevazi, insanlara böyle yaklaşacağız ve tevazuda toprak gibi olacağız. Toprak, buna dikkat. AK Partili dediğimiz zaman bu anlaşılır. Zira biz ana muhalefet gibi başarıyı kendinde hatayı seçmende arayan bir parti değiliz. Biz istediği sonuç sandıktan çıkmayınca vatandaşı suçlayan, vatandaşı aşağılayan bir siyasi hareket de değiliz. Biz göbeğini kaşıyanların bir araya geldiği parti hiç değiliz. Halkına, vatandaşa öyle diyor ya, bu ana muhalefet. Göbeğini kaşıyanlar. Niye? Onlara oy vermedikleri için, onlara haddini benim halkım, benim vatandaşım inşallah 2019'ın Mart'ında, Kasım'ında tekrar bildirecek. Bizde millete kırılma, darılma, küsme olmaz. Rabb'imiz mukaddes kitabımız Furkan'da başarının sırrını şu şekilde açıklıyor: 'İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.' Emek olmadan zahmet, çile, gayret olmadan zafer de olmaz. Kim daha çok çalışırsa kim daha fazla ter dökerse Allah başarıyı ona nasip eder. İnşallah Denizli'de de bu anlayışla faaliyetlerimizi sürdüreceğiz."

"Referansımız yaptığımız eserler"

Ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarından 2019'a kadar mücadelelerini sürdürme sözü alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti'yi Denizli'de hep berabere tekrar şaha kaldırıyor muyuz?" diye sordu. "Evet" cevabını alan Erdoğan, "Maşallah, sizlere de bu yakışır." dedi.

2019'a giden süreçte millete kendilerini anlatırken en büyük referans kaynağının yaptıkları eserler ve verilen hizmetler olduğunu anlatan Erdoğan, "Biz ana muhalefet gibi demagoji peşinde olmadık. Yalan, iftira ve hamasetle milletimizden oy istemedik. Sırtımızda koskoca bir milletin, koskoca bir tarihin yükünü taşıdığımızın bilinciyle vatandaşlarımıza ancak yapabileceklerimizin sözünü verdik. Hamdolsun ne söz verdiysek onu da yerine getirdik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 70 senede yapılamayanların tamamından fazlasını 15 senede gerçekleştirdiklerine işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ekonomide ülkemizi 3,5 kat büyüttük. İhracatımız neydi, 36 milyar dolar. Şimdi ne oldu, 160 milyar dolara taşıdık. 36 nere, 160 milyar dolar nere? Kişi başına düşen milli geliri 3 bin 400 dolardan 11 bin dolara ulaştırdık. Mevcut 26 havalimanımız vardı, buna 29 tane havaalanı daha ilave ettik. Hala çıkmışlar 'Çiftçilerimiz şöyle fakir, böyle fakir.' Anlatacağım, anlatacağım. Hepsine ne yardımlar ne destekler çıkıyor anlatacağım. Bay Kemal öyle anlatıyor. Öyle kolay yok, yutmazlar, rakamlar, her şey ortada. Havayolunu, halkın yolu haline getirdik. Otobüs ücretleriyle artık hava yoluyla uçuyoruz."

Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi ulaşımda imkansızların başarıldığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu yıl sonuna kadar dünyanın ilk 3'ü içerisinde, belki de 1 numara, inşallah dev bir havalimanını İstanbul'a yapıyoruz. Bu yıl itibariyle yolcu kapasitesi yıllık 90 milyon, 2023'te kapasite 150 milyona çıkacak. Nereden, nereye geliyoruz? IMF kapısında borç dilenen bir ülke değil miydik?"

Erdoğan göreve geldiklerinde IMF'ye borcun 23,5 milyar dolar olduğunu, 2013'te bunun sıfırlandığını anımsatarak "Onlar bizden istedi ve biz onlara 5 milyar avro borç verecektik, sonra vazgeçtiler, baktılar Türkler ciddi, bir de borcu verecek, ondan sonra Türklere rezil olacağız, vazgeçtiler." dedi.

(Sürecek)