AK Parti'den Savur'a Ziyaret

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eriş, Savur ilçesini ziyaret etti.



AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, 22. Dönem Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez, AK Parti Savur İlçe Başkanı Sabahattin Kaya ve partililerden oluşan bir heyetle, Savur ilçesine bağlı mahalleleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. İl Başkanı Nihat Eri, "Geçtiğimiz günlerde kongresi tamamlanan AK Parti Savur İlçe Başkanlığımızı ziyaret ederek önümüzdeki süreç için kendilerine başarılar diledik. Savur ilçesi AK Parti için çok önem arz eden bir konumdadır. AK Parti'nin Savur'da başarı çıtasını daha da yükseltmesi teşkilatımızın dik duruşu ve kararlı çalışmalarına bağlıdır. Bizler kongre sürecinde güven tazeleyerek tekrar ilçe başkanlığına getirilen Sabahattin Kaya'ya ve ekibine sonsuz güveniyoruz. İyi bir takım çalışmasıyla 2019 seçimlerinde güzel bir oy oranını yakalayacağına inanıyorum" dedi.



Savur İlçesi'ne bağlı Yeşilalan ve Pınardere mahallelerini ziyaret ettiklerini belirten Eri, "Burada coşkulu bir kalabalık eşliğinde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Vatandaşlarımızdan aldığımız bu ilgi ve güven ortamı inşallah önümüzdeki 2019 seçimlerinin en büyük delili mahiyetindedir. Kendilerinin sağlık ocağı ve diğer genel taleplerini inşallah önümüzdeki süreçte gerekli mercilere ileterek takipçisi olacağımızı belirttik. AK Parti olarak geçmişte olduğu gibi bugünde halkımızın yanındayız. Kendilerini ayrıştıracak ya da şucu bucu sıfatlarına asla müsamaha göstertmeden her bir vatandaşımızın hizmetinde olduk, yardımına koştuk. İşte AK Parti'yi Türkiye'nin de ötesinde dünya partisi haline getiren en önemli özelliklerinden bir tanesi de budur" diye konuştu. - MARDİN