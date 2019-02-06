AK Parti'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Sözde Ermeni Soykırımı ile İlgili Kararına Sert Tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan kararını asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"ASILSIZ İDDİALARI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklama, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan kararını asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz.

"BİZAHİTİ DİYALOĞU ENGELLER NİTELİKTEDİR"

Tarihle yüzleşme iddiasındaki Fransa'nın öncelikle Benin, Burkina Faso, Gabon, Gine, Kamerun, Moritanya, Nijer, Senegal, Tunus ve Çad'da insanlığa karşı işlediği suçlarla yüzleşmesi gerekmektedir. Siyasi çıkar lobilerini memnun etmek adına, tarihçilerin ve bilim insanlarının diyalog geliştirmesi gereken bir konuda Sn. Macron'un attığı bu adım, bizatihi diyaloğu engeller niteliktedir.

"ORTAK ADIMLAR ATILMASINI ENGELLEYİCİ ROL ÜRETMEKTEDİR"

Ermeni diasporası içerisindeki fanatik çıkar gruplarının oluşturduğu "soykırım ekonomisi" bir sektör haline gelmiş ve sözde soykırım yalanı ile bahse konu olaylarla ilgili her türlü normalleşmeye mani olmaya devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, arşivlerin açılması ve tarihçilerin birlikte çalışması gerektiğine dair çağrısıyla pozitif yaklaşımını defaatle ortaya koymuş; sözde soykırım ekonomisinden beslenen çıkar lobisi nedeniyle Ermenistan tarafında bu yaklaşım karşılık bulmamıştır.

Sn. Macron, yaptığı açıklama ile Fransa-Türkiye arasındaki ilişkilere de gölge düşürmekte; göç krizi ve terörle mücadele başta olmak üzere işbirliği gerektiren pek çok hassas bölgesel konu var iken ortak adımlar atılmasını engelleyici rol üretmektedir. Siyasete düşen, bölgesel refah, güvenlik, istikrar ve demokrasi için daha iyi diyalog zemini oluşturmaktır. Bu nedenle Sn Macron'a geçmişe değil bugüne ve geleceğe odaklanan kararlar peşinde koşmasını tavsiye ediyoruz.

Sn. Macron tarihle yüzleşmeyi siyaset konusu yapmak istiyorsa, kendi ülkesinin tarihiyle yüzleşmeyi tercih etmelidir. Bu daha ilkeli bir yaklaşım olacaktır." ifadelerini kullandı.