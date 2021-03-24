AK Parti'den büyük kongreye özel yeni klip: Sen ben yok, Türkiye var
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AK Parti'den büyük kongreye özel yeni klip: Sen ben yok, Türkiye var

24.03.2021 12:27 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:42

AK Parti'nin Twitter hesabından büyük kongre gününe özel yeni bir klip paylaşıldı. Paylaşıma not olarak şarkının sözleri olan "Türkiyem, Türkiyem tek kalp olacağız biz milletçe... Sevgimiz ile saygımız ile el ele olacağız biz, sözümüz söz" ifadeleri düşülürken, atılan tweet'e kısa sürede binlerce beğeni geldi. Klibe "Sen ben yok, Türkiye var" sözleri damga vurdu.

AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre heyecanı yaşanıyor. Yeni bir döneme giriş olarak değerlendirilen kongrede parti içinde birçok yenilik bekleniyor.

"GÜVEN VE İSTİKRAR"

"Türkiye İçin Güven Ve İstikrar" sloganıyla başlayan kongrede heyecan sürerken, partinin Twitter hesabından güne özel bir klip paylaşıldı.

Klipteki şarkının sözleri olan "Türkiyem, Türkiyem tek kalp olacağız biz milletçe... Sevgimiz ile saygımız ile el ele olacağız biz, sözümüz söz." notuyla paylaşılan klip tweet'i TürkiyeİçinGüvenVeİstikrar etiketiyle atıldı.

AK Parti'den büyük kongreye özel yeni klip: Sen ben yok, Türkiye var

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

AK Parti'nin Twitter hesabından paylaşılan ve "Sen ben yok, Türkiye var" sözlerinin damga vurduğu klip kısa sürede binlerce beğeni aldı.

AK Parti'den büyük kongreye özel yeni klip: Sen ben yok, Türkiye var
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü

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