AK Parti'den büyük kongreye özel yeni klip: Sen ben yok, Türkiye var

AK Parti'nin Twitter hesabından büyük kongre gününe özel yeni bir klip paylaşıldı. Paylaşıma not olarak şarkının sözleri olan "Türkiyem, Türkiyem tek kalp olacağız biz milletçe... Sevgimiz ile saygımız ile el ele olacağız biz, sözümüz söz" ifadeleri düşülürken, atılan tweet'e kısa sürede binlerce beğeni geldi. Klibe "Sen ben yok, Türkiye var" sözleri damga vurdu.