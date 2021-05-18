AK Parti'den Akşener'e 'Netanyahu' tepkisi

AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı ile Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı ile Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısına tepki gösterirken, "Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu olan, Binyamin Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için, gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı" ifadesini kullandı. Akşener'in sözleri AK Partililerin tepkisine neden oldu.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Akşener; siyasi eleştirinin de bir sınırı vardır. Bu Netanyahu benzetmesi ayıptır, kamu vicdanıyla ters düşmektir. Konuşma metninize bunu yerleştirenler size ve Türkiye siyasetine tuzak kurmuşlardır. Sayın Akşener'e bu benzetmeyi yaptıranlar Filistin meselesinde İsrail'e karşı en sert tepkiyi veren Türkiye aleyhine Netanyahu'ya dolaylı bir destek sağlamışlardır. Siyasette sözün nereye gittiğini iyi düşünmek gerek. Ayrıca böyle bir dilin anlamı siyasette el yükseltelimdir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da Twitter'daki açıklamasında, "Filistin davasını dünyada en yüksek sesle savunan Recep Tayyip Erdoğan'a söylenen bu sözler, tarihe ihanettir, utanmazlıktır. Meral Akşener'in bu terbiye yoksunu dili, Filistin'i/Gazze'yi ve bu davaya gönül veren milyonları üzmüş; katliamcı İsrail'i ve Netanyahu'yu sevindirmiştir. Yazık. Ortağı CHP, terör örgütü PKK ile arasına mesafe koyamayan HDP'ye bakanlık dağıtırken ağzını açamayan Meral Akşener, Erdoğan'a aslan kesiliyor. Bu sahte milliyetçilikleri, dostlarınıza şirin gözükme gayretlerini ibretle izliyoruz. Milletimiz de tarih de bunları kaydediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar