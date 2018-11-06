AK Parti'de Yerel Seçimlerde İzmir için Hamza Dağ ve Atilla Kaya'nın İsimleri Öne Çıkıyor

Hürriyet yazarı Deniz Sipahi, Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlere ilişkin olarak kulis yazdı. Sipahi, AK Parti'de İzmir Büyükşehir Belediyesi için öne Hamza Dağ ve Atilla Kaya isimlerinin öne çıktığını söyledi. Sipahi, CHP'de de Tuncay Özkan ve Alaattin Yüksel isimleri konuşulduğunu yazdı.

Deniz Sipahi, "Özhaseki'nin İzmir yorumu üzerine" başlığıyla yayımlanan yazısında"İzmir için çok konuşulan isimleri yazdım ve yazımın sonunda 'Varsa bir başka bilen ya da ilavesi olan mesajları bekliyorum' dedim" ifadesini kullandı.

CHP'DE TUNCAY ÖZKAN

"Listeyi güncelledim. CHP'de şu isimler kulislerde konuşuluyor. Tunç Soyer, Abdül Batur, Murat Bakan, Tuncay Özkan, Kamil Okyay Sındır, Hüseyin Mutlu Akpınar, Mehmet Ali Susam, Hasan Karabağ, Mehmet Ali Çalkaya. Şimdi bir isim daha ekliyorum. Alaattin Yüksel. Yüksel'in il başkanlığı, milletvekilliği yaptığını, CHP Genel Başkan Yardımcılığı tecrübesi olduğunu, teşkilatları iyi tanıdığını ve toparlayıcı bir isim olduğunu söylüyorlar" diyen Sipahi, şöyle devam etti:

MAHMUT ÖZGENER ÇOK KONUŞULDU

''AK Parti'ye gelince… Daha önce yazdığım isimler şöyleydi. Mahmut Özgener, Nükhet Hotar, Necdet Budak, Selim Gökdemir, Süleyman Soylu ve Aydın Şengül… Özgener'in ismi uzun bir süredir listenin en başında gözüküyor. Ancak kendisinin daha yeni İzmir Ticaret Odası Başkanlığı'na seçilmiş olması ve göreve gelirken iddialı projelerle gelmesi ve bunları yarım bırakmak istemediği konuşuluyor.''

HAMZA DAĞ VE ATİLLA KAYA İSİMLERİ ÜZERİNDE DURULUYOR

''Son günlerde konuşulan iki önemli isim de Hamza Dağ ve Atilla Kaya… Her iki ismin de milletvekilliği dönemlerinde gösterdikleri performans ve teşkilatlar üzerinde hakimiyetleri Dağ ve Atilla isimlerini öne çıkarıyor."