AK Parti'de Serpil Koçan Güven Tazeledi

AK Parti Fatsa İlçe Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde Serpil Koçan yeniden başkanlığa seçildi.

Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşen kongreye Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, AK Parti İl Başkanı Uğur Çelenk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın eşi Yeter Yılmaz, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Baysal, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Cenan Kır, Saadet Partisi İlçe Başkanı İsmail Koçan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş ve çok sayıda partili katıldı.

Kadın, siyasetin 'nesnesi' değil 'öznesi' dir

Kongrenin protokol konuşmaları bölümünde ilk konuşmayı yapan AK Parti Fatsa kadın Kolları Başkanı Serpil Koçan, "Kadınların, yaşamın her alanında olduğu gibi siyasal hayatta da dışlandığı bu dönemde, AK Parti'nin iktidara gelişi, Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize duyduğu güven ile siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında aktif roller üstlenirken, bir yandan da bu ülkenin gelecek nesillerini yetiştiriyoruz. Bu nedenledir ki kadın, siyasetin 'nesnesi' değil 'öznesi' dir" dedi.

17 yıldır bu davayı birlikte yürütüyoruz"

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan ise yaptığı konuşmada, 17 senedir birlikte bu mücadeleyi bu davayı birlikte yürüttüklerini ifade ederek, "Bu kongre ile beraber aslında yeni bir seçiminde startını vermiş bulunuyoruz. Belki hepimiz içinde çok beklenmedik çok ani olan bu karar yeni bir seçim yeni bir heyecan. Hem Fatsamız için hem Ordumuz için hem de ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Ak Parti Fatsa İlçe Başkanı Cenan Kır'da yaptığı konuşmada, "Kadının siyasete girmesi ve siyasetin içinde yer alması, AK Parti döneminde zirve yaptı. Kadın kendisinin farkına vardı. Neler yapabileceğini gördü. AK Partiyle birlikte artık 'karar organlarının içinde ben de varım' diyecek noktaya taşındı" şeklinde konuştu.

Kongreye katılan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Baysal yaptığı konuşmada, "AK kadınlar olarak seçimler 24 saat sonra da olsa tüm azmimizle, gücümüzle, yılmadan yorulmadan çalışmaya hazırız" dedi.

"Yedi düvele karşı bir mücadele veriyoruz"

Kongrede son konuşmayı yapan AK Parti İl Başkanı Uğur Çelenk 24 Haziran'da yapılacak seçimlere en iyi şekilde en süratli şekilde hazır olacaklarını belirterek, "Bu seçim çok önemli diyoruz. Ülkenin içinde bulunduğu durum sebebiyle her seçim kendi içinde çok önemli oluyor yani bu seçimde gerçekten çok önemli zira ilk kez denenecek bir sistem Cumhurbaşkanlığı sistemi olacak. Gezi olaylarını gördük, devamında 17-25 Aralık süreçlerini yaşadık, 15 Temmuz darbe girişimini gördük Hem sınırlarımızda hem sınır ötesinde yapılan operasyonlar hendek operasyonları, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı operasyonlarını hep birlikte yaşadık. Yeri geldi terörle bize terbiye etmeye çalıştılar, yeri geldi ekonomik saldırılarla bizi terbiye etmeye çalıştılar. Gerçekten şu anda içinde bulunduğumuz dönem en az Kurtuluş Mücadelesi dönemi gibi önemli. Bu dönemde bir düşmana karşı değil yedi düvele karşı bir mücadele veriyoruz hepimiz bu bilinç içerisinde hepimiz bu ruh içerisinde çalınmadık kapı sıkılmadık el bırakmamak gayesi ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - ORDU