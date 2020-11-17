AK Parti'de koordinatörler adaylarla görüşüyor
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AK Parti'de koordinatörler adaylarla görüşüyor

17.11.2020 16:53 | Son Güncelleme: 17.11.2020 16:57
AK Parti'de koordinatörler adaylarla görüşüyor

AK Parti Kırşehir teşkilatı, 7. olağan kongreye hazırlanıyor.

AK Parti Kırşehir teşkilatı, 7. olağan kongreye hazırlanıyor.

Kırşehir teşkilatı kongre öncesinde 30 adayla şehir içinde tarihi birde rekora koşuyor. İl Başkanı Muzaffer Aslan'ın aday olmayacağını açıklaması ile birlikte aralarında şehrin akil insanlarının da olduğu 30 kişi adaylık için genel merkez koordinatörleri ile görüşme yapıyor. Eski milletvekili Mehmet Ali Okur, Kırşehir teşkilatı için en iyisini seçmeye çalıştıklarını ve oylamada da partinin her kademesinin görüşünün alındığını belirtti.

Okur, parti binasında yaptığı konuşmasında, "Hepinizin görüşünü alacağız. Kırşehir teşkilatını sırtlayacak bir arkadaşımızda Cumhurbaşkanımızla görüşecek. Sizlerden 3 isim alacağız. Umarım Kırşehir teşkilatı için hayırlı olur"dedi.

İl Başkanlığı için şehirde Gazeteci Alpaslan Demirbaş, Aydın Kahraman, eski İl Genel Meclis Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu, eski merkez ilçe başkanı Bilgehan Altaş, Kızılay Başkanı Yunus Fikret Yavuz, Avukat Birkan Orkun Öztürk, Hasan Yavuz gibi isimler ön planda yer alıyor. Belirlenen isimler teşkilat başkanlığı sonrasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulduktan sonra yeni il başkanı ile parti 7. olağan kongreye gidecek. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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