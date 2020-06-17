AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu;
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AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu;

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü yeni hizmet binasının önümüzdeki günlerde yeniden ihale edileceğini açıkladı.

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu;
17.06.2020 11:50 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:55

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü yeni hizmet binasının önümüzdeki günlerde yeniden ihale edileceğini açıkladı.

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Tapu Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı ile görüştü. Ziyarette geçtiğimiz aylarda yüklenici firmanın tasfiye talebi nedeniyle yapımı durdurulan Tapu ve Kadastro Müdürlüğü hizmet binasının durumu görüşüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ve Tapu Kadastro Genel Müdürü ile yapılan görüşme ve girişimler sonucunda Tapu ve Kadastro Müdürlüğü yapımı devam eden hizmet binası yapımının bir yıl içerisinde tamamlanması sözünü aldıklarını açıklayan milletvekili Kavuncu, "Çorum Tapu Müdürlüğümüz, valilik ek binamızın zemin katında 600 metrekarelik alanda, 41 personel ile; Kadastro Müdürlüğümüz ise aynı binanın 1. katında 270 metrekarelik alanda, 50 personelle fiziki açısından oldukça sıkıntılı ve zor şartlarda vatandaşlarımıza hizmet vermekte. Kamu çalışanlarımıza daha iyi ve elverişli şartlar sağlanması ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunulması adına söz konusu hizmet binasının tamamlanarak bir an önce hizmete açılması hususunu ilgili ve yetkili makamlara bildirdik. Çeşitli nedenlerle çözümlenemeyen bu durum bundan sonraki süreçte sıkı takip ve koordinasyon ile çözüme kavuşacak" dedi.

Çorum'da söz konusu kurumun hizmet vereceği başka bir bina bulunmadığından eski müze binasının bulunduğu alanın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile birlikte kullanılmak üzere hizmet binası yapımı için tahsis edilerek yapım için proje işlemlerinin yapıldığını hatırlatan Kavuncu, "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün projeden ayrılması nedeniyle, projede revizyona gidilerek 7 bin 100 metre kareden oluşan 3 katlı binanın yapımına 2018 yılında başlanmıştı. Ancak yüklenici firmanın tasfiye talebi üzerine hizmet binasının yüzde 15 gerçekleşmesi ile firma tasfiye edildi. Yapım süreçleri bu şekilde olan hizmet binasının Temmuz ayında 12 milyon 44 bin TL (KDV hariç) ihale edilerek inşaatın önümüzdeki bir yıl içerisinde tamamlanması ve 2021 yılında hizmete açılması hedeflenmektedir. Yapım işinin en kısa sürede ikmal ihalesinin gerçekleştirilmesi için, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü nezdinde, gerekli koordinasyon sağlanarak projenin takibi yapılacak. Çorum'umuza, kurum çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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