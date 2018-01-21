AK Parti Ceylanpınar Gençlik Kolları Kongresi Gerçekleştirildi

Ak Parti Ceylanpınar Gençlik Kolları 5. olağan kongresinde mevcut başkan Abdulhadi Dakak güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda gerçekleştirilen kongreye Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ensar Topçu, AK Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek, Ak Parti Şanlıurfa Gençlik Kolları İl Başkanı Sedat Ertürk, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, Ak Parti eski İlçe Başkanı Ahmet Güntekin katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede mevcuk AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Abdulhadi Dakak, dava bilinci ve sorumluluğu ile azimli bir şekilde çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Dakak, "İnşallah aynı azim ve kararlılıkla omuzlarımızdaki yükün bilinciyle ilçe teşkilatımızla omuz omuza bu davaya hizmet ederek yolumuza devam edeceğiz. Bu kongreye milletimize ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.

Ak Parti Ceylanpınar İlçe Başkanı Halid Şimşek de gençlik kolları kongresinin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "İlçe teşkilatımızda nöbet değişimi yaptık. Büyüklerimizin taktiri delegelerimizin desteği ile bölgesinde işini az rastlanır yaklaşık 5 bin kişini katılımıyla kongremizi yaptık. Teşkilatımla birlikte geceli gündüzlü hümalı bir çalışma içerisindeyiz. Çalmadık kapı sıkılmadık kapı bırakmayacağız" dedi.

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol da yaptığı konuşmada, "Bende bir kardeşiniz olarak bende gençlik tabakasından geldim. Bugüne kadar Ceylanpınar'da gençlik kolları, ilçe teşkilatı, meclis üyeleri, Ceylanpınar Belediyesinin tüm kademesinde çalışan en alt birimizden en üst birimine kadar, Belediye başkanımıza kadar Ceylanpınar hizmet etmek için elimizden gelen her türlü gayreti çabayı sarf ettik ve sarf etmeye devam edeceğiz" dedi.

Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ensar Topçu ise Ak Parti'nin kurulduğundan bu yana çok ciddi badireler atladık. En son maalesef Türkiye 15 temmuzda çok ciddi bir sınav verdi" ifadelerini kullandı.

Kongrede mevcut başkan Abdulhadi Dakak, yeniden başkan seçildi. - ŞANLIURFA