AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç "torba kanun teklifi"ni değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edilen "torba kanun teklifi"nde ekonomiyle konusunda Türkiye genelini ve özelde Bursa'yı ilgilendiren gelişmeler olduğunu bildirdi.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edilen "torba kanun teklifi"nde ekonomiyle konusunda Türkiye genelini ve özelde Bursa'yı ilgilendiren gelişmeler olduğunu bildirdi.

Kılıç, kabul edilen teklifle ilgili yaptığı değerlendirmede, Bursa'nın çok yönlü bir şehir olduğunu ve çok farklı alanlarda ihtiyaçları bulunduğunu belirtti.

Sanayide Bursa'nın dünyayla rekabet eden bir üretimi olduğunu kaydeden Kılıç, şunları aktardı:

"Ayrıca yaz, kış, doğa, inanç ve kültür turizminde sahip olduğu potansiyelin yanı sıra, tarımsal üretim ve hayvancılık gibi alanlarda da öncü bir konumdayız. Çabamız ve gayemiz cennet Bursa'mızı her zaman daha ileriye taşımak, şehrimize ve ülkemize layıkıyla hizmet edebilmektir. Kanun teklifine göre TCDD'nin bazı yatırımlarının finansmanının, işletme bütçesinde yer alan devlet finansman açıklarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından desteklenmesi süresi 2023 yılı sonuna kadar uzatılacak. Bu süreyi 10 yıla kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yetkili olacak. Bu teklifle TCDD'nin yapacağı yatırımların hazine tarafından desteklenerek devamlılığının sağlanması amaçlanmaktadır. Bilindiği gibi Ankara-İstanbul YHT hattına bağlantılı olarak 106 kilometre uzunluğundaki Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasında saatte 200 kilometre hıza uygun yeni çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı tren hattı yapılması planlanmıştır. Proje tamamlandığında YHT'lerle hem Ankara-Bursa, hem de Bursa-İstanbul yaklaşık 2 saat 15 dakika olacaktır. Bursa ve Bilecik hızlı tren hattı ile çevre illerdeki otomotiv, makine, madencilik ve kimya sektörlerine hizmet verilerek bu bölgelerdeki imalatların demiryolu ile taşınması sağlanacaktır."

Ahmet Kılıç, YHT projesinin Bandırma Limanı'na kadar uzatılması ile yıllık 4,5 milyon ton yük, 6 milyon yolcu taşınmasının hedeflendiği bilgisini verdi.

"Telekomünikasyon ve internet altyapısı ile ilgili sorunlar çözülecek"

Telekomünikasyon hizmetlerinin Türkiye'de özel sektör eliyle yürütüldüğünden bahseden Kılıç, bu hizmetlerin ulaşılabilir olmasının kamunun yükümlülüğünde olduğunu belirtti.

Devletin vatandaşlarının telekomünikasyon hizmetlerine adil, eşit ve makul ücretlerle erişimini sağlamakla yükümlü olduğuna işaret eden Kılıç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yapılacak bu düzenlemeyle ülkemizde bulunan telekomünikasyon şirketlerinin, hizmetten mahrum kalan yahut istenilen düzeyde hizmet alamayan bölgelere yatırım yapmalarının sağlanması amaçlanmaktadır. BTK tarafından düzenlenen ve denetlenen söz konusu alt yapı projelerinin sonuç odaklı ve etkin şekilde yürütülmesi için birtakım bürokratik zorluklar ortadan kaldırılıyor. Böylece söz konusu hizmetlerin bütün yurt sathında düzgün bir şekilde dağıtılması, ülkemizin her bölgesinde fırsat eşitliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Bursa'mızın ücra bölgelerinde ve kırsal mahallelerinde de karşılaştığımız telekomünikasyon ve internet altyapısı ile ilgili sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi amaçlanmaktadır. Özellikle pandemi döneminde etkinliği artan, insanımız için vazgeçilmez hale gelen internet hizmetleri için gereken altyapı bu sayede çok daha hızlı ve etkin bir şekilde planlanarak inşa edilebilecektir."

Hayvancılıkla ilgili düzenleme

Bursa sınırlarında hayvancılık yapan vatandaşları ilgilendiren diğer bir teklifin de nakil sırasında yakalanan küpesiz hayvanlar ilgili olduğunu bildiren Kılıç, küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların kesime sevk edilmesi uygulamasına son verileceğini ve bu hayvanlar karantina altına alınacağını ifade etti.

Milletvekili Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Tanımlattırılmamış gebe hayvanlar, 6 aylıktan küçük koyun ve keçiler ile bir yaşından küçük sığır cinsi hayvanlar nakil esnasında yakalanması durumunda kestirilmeyecek, sahibinin bilgisi dahilinde karantina altına alınacak. Karantinayla ilgili konular, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek. Bu önlemler, insan, bitki ve hayvan sağlığı ile çevre için doğrudan ya da dolaylı herhangi bir olumsuz etkiye sebep olmayacak şekilde uygulanacak. Bu iş ve işlemler için yapılacak tüm masraflar sahibi tarafından karşılanacak. İmha ve itlaf halinde Tarım ve Orman Bakanlığınca herhangi bir tazminat ödenmeyecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir