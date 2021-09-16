AK Parti Bitlis milletvekilleri Taşar ve Kiler Tatvan'da ziyaretlerde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Bitlis milletvekilleri Taşar ve Kiler Tatvan'da ziyaretlerde bulundu

AA / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel
AK Parti Bitlis milletvekilleri Taşar ve Kiler Tatvan'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler, Tatvan ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler, Tatvan ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İlçe merkezindeki iş yerlerini gezerek esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Taşar ve Kiler, ardından Kaymakam Tekin Erdemir'i makamında ziyaret etti, muhtarlarla düzenlenen toplantıya katıldı.

İlçe merkezinde taziye ziyaretinde de bulunan Taşar ve Kiler'e ziyaretlerinde, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu ve partililer de eşlik etti.

AK Parti Bitlis milletvekilleri Taşar ve Kiler Tatvan'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Bitlis milletvekilleri Taşar ve Kiler Tatvan'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Bitlis milletvekilleri Taşar ve Kiler Tatvan'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Bitlis milletvekilleri Taşar ve Kiler Tatvan'da ziyaretlerde bulundu

AA / Servet Taşdemir - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Devlet Bahçeli Yevgeniy Ziniçev Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Beren Saat Kylie Jenner Serenay Sarıkaya
Spor Diego Şenol Güneş Halis Özkahya Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AK Parti Bitlis milletvekilleri Taşar ve Kiler Tatvan'da ziyaretlerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 19:05:22. #1.17#