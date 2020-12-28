AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar'dan yeni yıl mesajı
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AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar'dan yeni yıl mesajı

28.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:27
AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar'dan yeni yıl mesajı

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taşar, mesajında, 2020'nin dünyayı etkileyen salgınla mücadelenin yanında, milletin birliği ve kardeşliğine kasteden terör belasıyla etkin mücadelenin de devam ettiği, ekonomik ve sosyal anlamda birçok zorlukla mücadele edilen bir yıl olduğunu belirtti.

Tüm olumsuzluklara rağmen 18 yılda olduğu gibi, sağlıktan eğitime, sosyal politikalardan bölgesel yatırımlara, ekonomiden dış politikaya kadar her alanda alınan tedbirlerle başarılı bir yılı geride bıraktıklarını aktaran Taşar, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar, tarihi tecrübelerimizin ışığında, akıl ve bilgi ile içeride ve dışarıda karşılaştığımız zorlukları aşmanın gururunu birlikte paylaştık ve bundan sonra da paylaşacağız. 2021'e yine büyük hedeflerle ve yeni umutlarla gireceğiz. Aziz milletimizin bizlere olan inanç ve desteği ile yarının güçlü ve müreffeh Türkiyesini meydana getirmek için yeni yılda daha fazla gayret gösterecek, temel hak ve özgürlüklere yönelik her türlü tehdidi bertaraf edip, demokrasimizi kökleştirmek için bütün gücümüzle çalışacağız. 2021 yılı Bitlisimiz için hizmet yılı olacak inşallah. Yeni yılda sevincimize gölge düşürmemek için lütfen hep birlikte maske, mesafe ve hijyen konusunda daha dikkatli olalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 13:30:24. #1.14#
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