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AK Parti Batman Milletvekili Özdemir, Hasankeyf ilçesindeki köylerde temaslarda bulundu

AA / Ahmet Işık - Haberler | Güncel
AK Parti Batman Milletvekili Özdemir, Hasankeyf ilçesindeki köylerde temaslarda bulundu

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir Hasankeyf ilçesine bağlı bazı köylerde temaslarda bulundu.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir Hasankeyf ilçesine bağlı bazı köylerde temaslarda bulundu.

Özdemir beraberindeki partililerle Karaköy, Uzundere, Tepebaşı, Çardaklı ve Aksu köylerini ziyaret etti, muhtarlarla ve vatandaşlarla görüştü.

Vatandaşlar sorunlarının çözümü için gösterdiği gayretten dolayı Milletvekili Özdemir'e teşekkür etti.

Özdemir, daha sonra Hasankeyf'te 10 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek yeni kent meydanı için yürütülen çalışmaları inceledi.

AA / Ahmet Işık - Son Dakika Haberleri
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