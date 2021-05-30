AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey, Çağış Kampüsü'nde yurt inşaatlarını inceledi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsünde yapımı devam eden yurt inşaatlarında incelemelerde bulundu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsünde yapımı devam eden yurt inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Canbey, yazılı açıklamasında, yurtların sayısının artırılması için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Üniversite yerleşkesinde yapımı süren yurtta incelemelerde bulunduğunu bildiren Canbey, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 250 milyon liralık yatırım bedeliyle yapımına başlanan toplam 3 bin kişilik yeni yurtlarımızın inşaat çalışmalarını, Rektörümüz Prof. Dr. İlter Kuş, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Lokman Arıcıoğlu ve beraberimizdeki arkadaşlarımızla inceledik. Hamdolsun çalışmalar yolunda gidiyor. İnşaatların en kısa sürede tamamlanmasıyla yurt kapasitemiz 6 bin olacak ve Balıkesir'imizin yurt sorununu çözüme kavuşturmuş olacağız. Böylelikle öğrencilerimizi yeni, modern ve kullanışlı yurtlarda misafir edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerimize verdiği önem ve bize bu noktada çizdiği rota doğrultusunda gençlerimiz için çalışmalarımız artarak devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak