AK Parti Aydın milletvekillerinden Kuyucak ziyareti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Aydın milletvekillerinden Kuyucak ziyareti

AK Parti Aydın milletvekilleri ve il başkanı, 'Gönül Seferberliği' kapsamında Kuyucak'ı ziyaret etti.

AK Parti Aydın milletvekillerinden Kuyucak ziyareti
13.08.2020 11:32 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:36

AK Parti Aydın milletvekilleri ve il başkanı, 'Gönül Seferberliği' kapsamında Kuyucak'ı ziyaret etti.

AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz, Rıza Posacı ve İl Başkanı Ömer Özmen, 'Gönül Seferberliği' kapsamında Kuyucak İlçe Başkanlığı Teşkilatı ve Kuyucak ilçe ziyareti gerçekleştirdi. Kuyucak İlçe Başkanlığı teşkilatı ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden milletvekilleri ve İl Başkanı Özmen, yapılan çalışmaları partili vatandaşlar ile paylaştılar.

Muhtarların talep ve sorunlarını dinlediler

AK Parti heyeti, Kuyucak AK Parti İlçe Teşkilatı, Kuyucak Belediyesi, Kuyucak Belediyesi Millet Kıraathanesi Osmanlı Çeşmesi ve Kuyucak Belediyesi Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri ziyaretlerinin ardından, Kuyucak Belediyesi Pamukören Organik Satış Dükkanları Yayla Restorant'ta mahalle muhtarları ile bir araya gelerek muhtarların talep ve sorunlarını dinledi. Heyet ayrıca Horsunlu Mahallesi ve Yamalak Mahallesi'nde vatandaşları ziyaret ederek sohbet etti.

Kuyucak Belediye Başkanı Ertürk, belediye hizmet binasında gerçekleştirdiği konuşmada, pandemi sürecinde yapılan çalışmalardan bahsederek, "Pandemi döneminde, ülkemizdeki sağlık teşkilatının ne kadar sağlam olduğunu görmüş olduk. Bizzat kendim Kuyucak'ta 65 yaş üstü vatandaşlarımızı tek tek arayarak ihtiyaçlarını sordum. Belediyemiz ve Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte güzel bir çalışma ortaya çıkardık. Belediyemizce gerekli önlemler alındı. Bütün pazarlarımızda haftanın 7 günü belediyemizce üretilen maskelerden dağıtılarak pazar giriş ve çıkışlarında dezenfektan ikramı yapıldı. Pazaryerlerimiz, ilçemizdeki kamu ve özel kuruluşlar, işletmeler gibi tüm yerlerde dezenfekte çalışmalarımız yapıldı. Ben inanıyorum ki pandemi sürecinden sonra dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden birisi olacağız" dedi.

Kuyucak'ta her alandaki çalışmaların düzenli ve güzel bir şekilde devam ettiğini belirten Ertürk, "Vatandaşlarımıza vadettiğimiz bütün eserlerimizi yerine getirdik. Devlet yatırımları, bakanlıklarımızın destekleri ve belediyemizin yatırımları ile birlikte Kuyucak, bugünkü mükemmel bir şehircilik anlayışıyla donatılmış hale geldi. 2019 Mart ayından itibaren de hazırlamış olduğumuz projelerimizi ilgili bakanlıklara ilettik. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de bu projelerimiz birer birer gerçekleşmeye devam edecek. Davamıza destek vermek için birlik ve beraberlik içinde her alanda zor günleri aşacağımıza inanıyorum. Ülkemizi bugünlere getiren dik duruşlu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı Magazin
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı
Yarasalar çatıya yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor 3. Sayfa
Yarasalar çatıya yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor
İnce, 'CHP'yi bölüyorsun' diyenlere eline aldığı pet şişelerle yanıt verdi Politika
İnce, "CHP'yi bölüyorsun" diyenlere eline aldığı pet şişelerle yanıt verdi
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Ekonomi
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi 3. Sayfa
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı 3. Sayfa
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Son Dakika: Muharrem İnce 'Seçim gecesi neredeydin?' sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı
Son Dakika: Muharrem İnce "Seçim gecesi neredeydin?" sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının 'en pahalı' tatilini yaptı
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının "en pahalı" tatilini yaptı
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Galatasaray'dan ayrılan Mario Lemina, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi
Galatasaray'dan ayrılan Mario Lemina, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi
Hareket halindeki gondolda ayağa kalkıp dans ettiler! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Hareket halindeki gondolda ayağa kalkıp dans ettiler! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu
Annesine lazım olan kanı bulamayınca, 30 bin kişilik kan bankası kurdu
Annesine lazım olan kanı bulamayınca, 30 bin kişilik kan bankası kurdu
Atalanta ile Avrupa futbolunu kasıp kavuran Gasperini'den tarihi Trabzonspor itirafı: O maç hayatımı değiştirdi
Atalanta ile Avrupa futbolunu kasıp kavuran Gasperini'den tarihi Trabzonspor itirafı: O maç hayatımı değiştirdi
Hiç geçmediği İstanbul'daki köprüden 9 kez ceza yedi
Hiç geçmediği İstanbul'daki köprüden 9 kez ceza yedi
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Son Dakika: Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika: Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı
Pınar Gültekin'in öldürülmesinden etkilenen İzmirli tasarımcı, yarısı siyah gelinlik yaptı
Pınar Gültekin'in öldürülmesinden etkilenen İzmirli tasarımcı, yarısı siyah gelinlik yaptı
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Muharrem İnce Mustafa Şentop Abdurrahman Dilipak
Magazin Yalın Ebru Şallı Hülya Avşar Yonca Evcimik
Spor Can Bartu Erol Bulut Fatih Terim Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Bakan Adana Ağustos Futbolcu
Şu an buradasınız: AK Parti Aydın milletvekillerinden Kuyucak ziyareti - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 12:29:48. #1.14#
title