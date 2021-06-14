AK Parti Antalya Milletvekili Çokal, AA Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti
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AK Parti Antalya Milletvekili Çokal, AA Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

AK Parti Antalya Milletvekili Çokal, AA Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Çokal, ziyarette, AA Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım'a çalışmalarında başarılar diledi.

Çiftçinin, esnafın, turizmcinin, vatandaşın yanında olduklarını ifade eden Çokal, "Her daim halkımızla birlikteyiz. Salgınla mücadele edilen bu dönemde de tüm imkanlarımızı aziz milletimiz için seferber ediyoruz." diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Yıldırım da AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Öte yandan, Çokal, TÜBİTAK 2204 Ortaokul Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması'nda Bölge Finali'ne kalan öğrenciler, öğretmenleri ve aileleriyle bir araya geldi.

Buluşmada öğrenciler Enes Ünsal, Süeda Ünal, Yusuf Bilge Aslan, Zehra Ceylan, Sena Ulutaş ve Yiğit Aslan projelerini, hedeflerini ve yeni proje fikirlerini anlattı.

Öğrencilere başarı dileyen Çokal, "Öğrencilerimizin yarışmada finale kalmaları kadar projelerinin uygulanabilir olması, her birinin hayata değer katacak projeler olması bizi hayran bıraktı." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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