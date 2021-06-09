AK Parti Ankara milletvekilleri ATB İş Merkezi'ni ziyaret etti

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin ve bazı Ankara milletvekilleri, kimyasal madde üreten merkezde çıkan yangında zarar gören Yenimahalle ilçesi Macunköy Mahallesi'ndeki ATB İş Merkezi'ni ziyaret etti.

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin ve bazı Ankara milletvekilleri, kimyasal madde üreten merkezde çıkan yangında zarar gören Yenimahalle ilçesi Macunköy Mahallesi'ndeki ATB İş Merkezi'ni ziyaret etti.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, ziyarette, AK Parti MKYK Üyesi ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Asuman Erdoğan, Hacı Turan, Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Abdülkadir Aydoğan'ın yer aldığını belirtti. Şahin ve beraberindeki heyet, yangında zarar gören kat malikleri, kiracılar, çalışanlar ve iş merkezi yönetimi ile ayrı ayrı görüştü.

Yenimahalle Kaymakamlığının hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Şahin, "Ankara Valiliği, AFAD İl Müdürlüğü başta olmak üzere, devletimizin tüm kurumları gerekli desteği sağlayacak ve yaralar bir an önce sarılacak. Esnafımızın mağduriyeti giderilecek." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Grubu öncülüğünde iş merkezinde zarar gören esnaflar için 50 bin lira yardım kararı alındığını da anımsatan Şahin, gerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi nezdinde gerekse ilgili kurumlar nezdinde atılması gereken adımlar için hızla harekete geçtiklerini bildirdi.

Şahin, yangında can kaybı olmamasının en büyük tesellileri olduğunu belirterek esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz