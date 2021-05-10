AK Parti Ankara Milletvekili Çam'ın Çubuk ziyareti
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AK Parti Ankara Milletvekili Çam'ın Çubuk ziyareti

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

AK Parti MKYK Üyesi ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Çubuk'ta ziyaretlerde bulundu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Çubuk'ta ziyaretlerde bulundu.

Beraberindeki heyetle ilçeye gelen Milletvekili Çam, ilk olarak AK Parti Çubuk İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Çam, burada Ak Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu ve parti yönetimiyle bir araya geldi.

Daha sonra Çubuk Belediyesini ziyaret eden Çam, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Olmuş ve Belediye Meclis üyeleri tarafından karşılandı.

Belediye Başkanı Demirbaş'tan çalışmalar hakkında bilgi alan Çam, ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederken istek ve taleplerini dinleyen Çam ve Belediye Başkanı Demirbaş, mahalle aralarında vatandaşlara dezenfektan dağıtırken, çocuklara da oyuncak ve boyama kitabı dağıttı.

Ziyaret sonrası konuşan Çam, Çubuk halkının kendilerini her zamanki gibi bağrına bastığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Belediye Başkanımızı ve ilçe başkanımızı ziyaret ettik. Daha sonra onlarla birlikte esnaflarımızı, bakkallarımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Onların bu pandemi dönemindeki görüşlerini aldık. Sağolsunlar bize görüş ve önerilerini söylediler. Vatandaşlarımızla hemhal ettik. Çubuk halkı zaten her zaman dinamik, üretken, ahde vefayı bilen insanlar. Çocuklarımıza hediyeler verdik. Annelerle konuştuk. İnşallah şu pandemi dönemini atlattıktan sonra Çubuk'ta piknik yapacak duruma geleceğiz."

Ziyaretlerinin ardından Çam, Başkan Demirbaş'a ve Kuşçu'ya teşekkür etti.

AK Parti Ankara Milletvekili Çam'ın Çubuk ziyareti
AK Parti Ankara Milletvekili Çam'ın Çubuk ziyareti
AK Parti Ankara Milletvekili Çam'ın Çubuk ziyareti
AK Parti Ankara Milletvekili Çam'ın Çubuk ziyareti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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