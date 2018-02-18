AK Parti Ankara 6. Olağan İl Kongresi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet düsturu ile Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ilkeleri koruyup, onun bu haklı mücadelesinde yanında birlikte olmalı ve onun yükünü azaltmalıyız. Dün ve bugün olduğu gibi önümüzdeki günlerde inşallah birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde davamızı kararlılıkla sürdüreceğimize inancımız tamdır." dedi.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'nde divan başkanlığına seçilen Ataş, yaptığı konuşmada, kongrenin partiye, Ankara'ya ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Ankara İl Teşkilatının 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde birçok şehit verdiğini, gazi bir teşkilat olduğunu belirten Ataş, bundan dolayı Ankara teşkilatının parti bünyesi içinde ayrı bir yere sahip olduğunu söyledi.

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ülkenin bağımsızlığı, milletin birliği ve ay yıldızlı bayrağın ebediyen dalgalanması için canlarını ortaya koyan kahraman Mehmetçik'e muvaffakiyetler dileyen Ataş, operasyon sırasında şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere şifa temennisinde bulundu.

Ataş, AK Parti'nin doğduğu günden bugüne milletin teveccühü ile başarıdan başarıya koştuğunu, millete hizmet için çıktığı yolda milletiyle yan yana yürüğünü vurguladı.

Milletin, AK Partiyi bağrına bastığını, üç yerel seçim, beş genel seçim, üç referandum ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zirveye taşıdığını aktaran Ataş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuruluşumuzdan bu yana, ülkeye ve millete hizmet aşkımızı bir dava şuuru ile bugünlere getirdik. Ülkemizde her alanda dünya çapında projeler ile değişim ve dönüşümün öncüsü olduk. Genel Başkanımız, Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi değiştiren, dönüştüren kadrolar olarak inanıyorum ki tarihe geçecek hizmetlere imza atmış kadrolarsınız. Cumhurbaşkanımız ile siyaset yapan bu kadrolar yüzünün akıyla tarih yazan kadrolardır. Recep Tayyip Erdoğan ile bu kutlu yolculuğu yapmayı Rabbim bize nasip etti. İnanıyorum ki bu kadrolar, 2019 yılında yeni tarihler yazacak ve Türkiye'nin geleceğiyle ilgili önemli bir değişim ve dönüşümün eşiği olan 2019'da bir daha milletin teveccühü ile tarih yazacaktır."

Ataş, AK Parti'nin toplam 10 milyon 400 binden fazla üyesiyle sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu ve siyasi partisi olduğunu bildirdi.

Çıkılan kutlu yürüyüşte sadece hizmet etmekle kalmayıp, kazandırılan hizmetleri çağın şartlarına uygun bir şekilde daha ileri taşıyacak kadroları yetiştirdiklerini anlatan Ataş, şöyle devam etti:

"Kongreler, vatana ve millete hizmet yolunda siyasi partilerin kendini gözden geçirip durum muhasebesi yaptıkları hücre yenileme sürecidir. AK Parti olarak 16 yıldır teşkilatımızın her kademesinde ülkeye ve millete hizmet yolunda davamızın her bir ferdi bu değişimlerde bir dava adamı şuuru ile yeni kardeşlerimize görevlerini devrederken başka alanlarda milletine hizmet etmeye devam etmektedir. Temmuz ayında bu yana 81 il ve 972 ilçemizin yapılan tüm kongrelerinde büyük bir coşku gerçekleşmektedir. Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız ve başbakanımızın katıldığı il kongrelerimiz adeta bir miting havasında geçmektedir. Bugün burada icra edeceğimiz kongrede diğer illerden farklı değil."

Gerçekleştirilen kongrelerin, milletin umudu ve kaderinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile bütünleştiğini gösterdiğini belirten Ataş, milletin gösterdiği teveccühün başka bir izah tarzının olmadığını aktardı.

"Davamızı kararlılıkla sürdüreceğimize inancımız tamdır"

Ataş, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet düsturu ile Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ilkeleri koruyup, onun bu haklı mücadelesinde yanında birlikte olmalı ve onun yükünü azaltmalıyız. Dün ve bugün olduğu gibi önümüzdeki günlerde inşallah birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde davamızı kararlılıkla sürdüreceğimize inancımız tamdır." diye konuştu.

Ataş, AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar hayatını kaybeden dava arkadaşlarına ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileklerini ileterek, kongrelerde görev alacaklara üstün başarılar temenni etti.