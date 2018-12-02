AK Parti Adayı Yarka, Coşkuyla Karşılandı

AK Parti'den Şırnak Belediye Başkanı adayı olarak gösterilen Mehmet Yarka, kente dönüşünde coşkuyla karşılandı.

AK Parti'nin Şırnak Belediye Başkanı adayı olarak açıklanmasının ardından kente dönüşünde, Şeraffettin Elçi Havalimanında partililerce coşkuyla karşılanan Yarka, konvoy eşliğinde AK Parti İl Başkanlığına geçti.

Yarka, parti binasında yaptığı konuşmada, Şırnak'ın gelişmesi ve kalkınması için çalışacağını söyledi.

"Gelin hep beraber memleketimize sahip çıkalım. Birbirimizle hiç kimsenin problemi olmasın. Mesele memleket olduğu zaman, bugünkü gibi herkes bir araya gelsin." diyen Yarka, şunları kaydetti:

"Şırnak'tan 24 Haziran'da bir milletvekili çıkarttık. Ankara'da başımız dik, ilçelerimizle birlikte kendimizle gurur duyuyoruz. Adaylık sürecinde her kesimin yoğun bir talebi vardı aday olmam konusunda. Ciddi sağlık sorunlarımın olmasına rağmen memleket için kabul ettim. Hep beraber Şırnak'ı şaha kaldıralım. Şırnak için çok güzel projelerimiz olacak. Bu şehri inşa ederken sadece ben değil hepimiz beraber karar vereceğiz."

AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da AK Parti siyasetinde hiçbir zaman makam ve mevki kaygısı olmadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Haziranda bir milletvekili çıkardık. Bizler sizlere hakim olamaya değil, hadim olmaya geldik. Aramızda milletvekilimiz var, artık belediye başkanımızın da olması gerekir. Bu şehre güzel yatırımlar, yollar, iş, hizmet ve yıkılan şehri yeniden yapmaya muktediriz."

Konuşmaların ardından karşılamaya katılanlar parti binası önünde halay çekti.